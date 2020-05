Ők a vidéki város legújabb sztárjai: képen a magyar kedvencek

Habár a kialakult járványhelyzet az állatkerti állatszállításokat is negatívan érinti – hiszen a nemzetközi állatszállítások többségét ilyenkor el kell halasztani – a Nagyerdei Kultúrpark gyűjteménye új állatok érkezésével is folyamatosan bővül. Legutóbb két fiatal nőstény szurikáta érkezett hozzájuk a Pécsi Állatkertből, így az intézmény immár négy egyednek ad otthont.

A szurikáta-kifutó régi lakói szerencsére befogadták az új jövevényeket, így a látogatók a hétfői újranyitás óta teljes létszámban megtekinthetik a csapatot.

Az Afrika déli részén őshonos szurikáta, más néven négyujjú manguszta (Suricata suricatta) szavannás vagy sivatagos területeken élő kisragadozó. A táplálékát képező rovarok, kisebb emlősök vagy madárfiókák, esetleg gumós gyökerek után jellemzően nappal kutat, míg az éjszakákat az erős lábaival kiásott üregekben tölti. Csapatos állat, egy-egy üregrendszert akár 30 egyed is lakhat.

Mivel élőhelyükön számos ragadozó emlős és madár leselkedik a szurikátákra, a csapat legalább egy tagja folyamatosan hátsó lábaira felegyenesedve kémleli a környező tájat és az eget, veszély esetén pedig jellegzetes, ugatásszerű hangjelzéssel figyelmezteti társait. Kíváncsi természetük és jól megfigyelhető csapatdinamikájuk miatt a szurikáták az állatkerti látogatók körében is nagy népszerűségnek örvendenek, ezért a debreceni intézményben évek óta napi látványetetést is tartanak náluk, e hagyományt pedig természetesen a kibővült csapattal is folytatják majd, amint véget ér a járványügyi veszélyhelyzet.

Fotó: Debreceni Állatkert

Címlapkép: Getty Images

