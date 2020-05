Sokan már most lecsaptak a pünkösdi szállásokra: ezek lehetnek a legnépszerűbb helyek

Sok vendégre számítanak pünkösdkor a falusi turizmusban, már most nagy az érdeklődés a május végi hosszú hétvége szálláslehetőségei iránt. A falusi turizmusra jellemző, hogy nincsenek nagy tömegek, a vendégek nem is mindig találkoznak egymással, ami most kifejezetten előny, hiszen alacsony a fertőzés kockázata ezeken a helyeken.

Ettől függetlenül mindent megtesznek, hogy elkerüljék a fertőzést: azt ajánlják például, hogy a szállásadók csökkentsék a fizikai kontaktusok számát, a vendégnek minél kevesebb dokumentumot kelljen kitöltenie, kerüljék a készpénzes fizetést, és legyen elegendő fertőtlenítőszer.

Frankó Pál elmondta azt is, hogy a falusi turizmus szálláshelyein ugyan jellemzően egy-egy hétvégét töltenek el a vendégek, de bíznak benne, hogy a külföldi utazások visszaszorulásával nőni fog a vendégéjszakák száma.

Címlapkép: Getty Images

