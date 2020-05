Tömegek indulnak kirándulni: ha ezeket a szabályokat nem tartják be, komoly bírságot is kaphatnak

Országos jelenséggé vált, hogy a jó idő beköszöntével egyre többen pihennek a szabadban, miután a koronavírus-járvány miatt a közösségi terek látogatása korlátozott vagy nem lehetséges. A kirándulóknak azonban tudniuk kell: ha nem viselkednek a természetben (amely szinte minden esetben vadászterület is) felelősen, akkor nemcsak magukat veszélyeztetik, hanem a terület élővilágát, a vadállományt, az okszerű és tervszerű vadgazdálkodást!

Több vadászatra jogosult szervezet jelezte az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek, mint érdekképviseleti szervezetnek, hogy

a természetjárók az elmúlt hetekben a korábbinál jóval gyakrabban térnek le az utakról, művelt mezőgazdasági területen bukkannak fel, sokszor sötétedéskor vagy azután is a vadászterületen tartózkodnak.

Mindez problémákhoz vezethet. Az élőhelyek indokolatlan zavarása kárt okozhat a vadállományban, amely most, a szaporodási időszakban a legsérülékenyebb. A zavarás az afrikai sertéspestis elleni védekezést is megnehezítheti, és a figyelmetlen kirándulók szintén terjeszthetik a házi sertésre veszélyes betegséget. Az erdőkben, bokrosokban napközben megriasztott vad balesetveszélyt is jelent, mert gyakran forgalmas utakat keresztezve menekülhet.

A Védegylet összefoglalta, miért és mire kell ügyelnie annak, aki a természetben szeretné tölteni a szabadidejét:

Ne térjenek le az utakról, ösvényekről!

Ne hangoskodjanak, különösen a kevésbé népszerű, látogatott kirándulóhelyeken, ne zavarják feleslegesen a vadon élő állatok nyugalmát!

Ha állatot észlelnek, ne közelítsék meg, hagyják elmenekülni! (A hazai erdőkben és mezőkön élő állatfajok szinte minden esetben kerülik az ember közelségét.)

Ha bármilyen faj kicsinyére – például őzgidára, szarvasborjúra – bukkannak, szintén ne menjenek a közelébe, és semmiképp ne érintsék meg! (Ezek az állatok nem sérültek vagy betegek. További részletek korábbi közleményünkben.) Ráadásul vadmalac esetében a kicsinyét védelmező koca ránk támadhat és súlyos sérüléseket is okozhat.

Amennyiben vadgazdálkodási vagy vadászati berendezést látnak (például etetőt, magaslest, csapdát), tartsák tiszteletben, hogy ezek a területen illetékes vadgazdálkodó tulajdonát képezik. Megrongálásuknak jogi következményei lehetnek.

Amennyiben kutyával kirándulnak, az ebet feltétlenül tartsák pórázon! Ellenkező esetben szabálysértést követnek el, de a kutya testi épségét is veszélyeztetik. (Súlyos sérüléseket okozhat neki egy malacait védő vaddisznókoca, jogszerűen telepített csapda amennyiben pedig vadat űz vagy ejt el, vadászok lelőhetik.)

A kirándulásokat szervezzék úgy, hogy legkorábban a napkeltét követő egy órával lépjenek a természeti területre, és legkésőbb egy órával napnyugta előtt hagyják el azt! (Így nem lesz átfedés a kirándulás és a vadászat időszaka között.)

