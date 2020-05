Elképesztő teherautó flottával tesztelték az új Duna-hidat: íme a legfrissebb részletek + FOTÓ

A NIF Zrt. a portál információi szerint közölte, hogy rendben lezajlott a hétvégére tervezett statikus próbaterhelés az épülő új komáromi Duna-hídnál. A próbaterhelést 32, egyenként 31,6 tonna súlyú tehergépkocsival végezték.

A vizsgálat során összesen 16-féle kombinációban álltak a teherautók a hídon, míg a dinamikus terhelés során két tehergépkocsi halad át a hídon 5, aztán 20, majd 40, végül 60 km/órás sebességgel.



A próbaterhelés során statikus és dinamikus terhelést végeznek, amelyekhez kapcsolódóan a hídszerkezet különböző részein és elemein mérik az ezek hatására bekövetkező alakváltozásokat, az egyes szerkezeti elemekben keletkező feszültségeket, még az úgynevezett piloncsúcs elmozdulását is. A teszthez fűződő munkálatokat és a méréseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei végzik el. Az adatok kiértékelése néhány hetet vesz majd igénybe.

A NIF azt is közölte, hogy a nettó 91,2 millió euróért épülő híd kivitelezése a befejezéséhez közeledik: elkészült a szigetelés, most fejeződik be az aszfaltburkolat megépítése.

Folytatódik a közvilágítási oszlopok, korlátok elhelyezése, a híd monitoring és riasztó rendszerének telepítése, a lámpák, hajózási jelzések felszerelése. A szlovák oldalon már elkészültek a csatlakozó utak is, a magyar oldalon még hiányzik egy 20-25 méteres szakasz

- fogalmaztak.

A hidat júniusban tervezik átadni.

A fotókon a 600 méter hosszú Duna-híd próbaterhelése.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Címlapkép: Getty Images

