Nem kell külföldre menni a pihenésért: ezek most a legfelkapottabb hazai látnivalók

A tavaszi zsongás egyik velejárója a kirándulás és az új élményekkel való feltöltődés. A mostani vírusos időszakban továbbra is célszerű olyan helyekre menni, ahol nincsen tömeg és a friss levegőn vagyunk. Szerencsére kis hazánk bővelkedik csodás tájakkal, ahova érdemes rövidebb vagy hosszabb időre ellátogatni, és autóval is könnyedén megközelíthetők.

Az aktív pihenőknek a Balaton északi partján található Szent György-hegy ideális úticél, ahol csodálatos panorámában lehet gyönyörködni, és a hegyen borospincék, túra útvonalak és kalandos kerékpárutak várják a kirándulókat. A közelben található a Káli-medence is, ahol a Hegyestű és a Szentbékállai Kőtenger szintén megérdemelnek egy látogatást. A romantika kedvelőinek a Dunakanyar nyújthat meghitt pillanatokat. Szentendre mesebeli utcái, Zebegény erdői, a vácrátóti botanikus kert és a Visegrádi Pisztrángos Tavak akár egy néhány órás kirándulást is megérnek. A kisoroszi szigetcsúcs, pedig olyan élményt nyújt, mintha egy másik országban lennénk, és nem mellesleg ideális piknikező helyszín is. Hazánk második legnagyobb tava a Tisza-tó is izgalmas programokkal várja a látogatókat. A Tisza-tavi fa vízisétányon - azon kívül, hogy megtapasztalható a vízen járás élménye - megfigyelhető a környék növény- és állatvilága, a nem messze fekvő Karcagon pedig holland típusú, felülhajtós gyönyörű szélmalom található.

De mielőtt útra kelnénk, indulás előtt ajánlott rászánni egy kis időt arra, hogy valamilyen fertőtlenítő készítménnyel áttöröljük az autó belsejében azokat a dolgokat, amikkel vezetés közben érintkezünk – kormány, sebváltó, műszerfal, kijelző, ajtónyitó stb. Ezzel nem csak autónk tisztaságáért tehetünk, de eltávolíthatjuk az ezeken a felületeken megtelepedett baktériumokat is. Az autóval való közlekedés még mindig az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód. Azok számára, akik nem rendelkeznek gépjárművel, az autókölcsönzés tökéletes megoldás lehet. A Europcar Autókölcsönzőnél az eddig megszokott gépjárművek külső és belső takarítása mellett, antibakteriális fertőtlenítőszerrel kezelik a belső felületeket, valamint ózongenerátoros fertőtlenítőt is használnak. Igény esetén házhoz is szállítják a bérelni kívánt autót.

Legyen szó rövidebb vagy hosszabb utazásról, mindig vigyünk magunkkal szájmaszkot, kézfertőtlenítőt. Továbbra is vigyázunk kell magunkra és egymásra, de szerencsére most már megengedhetünk magunkat egy kis feltöltődést is.

Címlapkép: Getty Images

