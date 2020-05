Ébredezik az erdei turizmus: ismét üzembe áll a vasút Mesztegnyőn

Szakaszosan tér vissza az élet a SEFAG Zrt. kezelésében lévő turisztikai létesítményekbe a somogyi erdőben. A korlátozások feloldását követően elsőként a szabadtéri programlehetőségek indulnak újra. A zselici erdőben lévő Hotel Kardosfa már május 15-én megnyitotta éttermét a vendégek előtt. Egyelőre még csak korlátozásokkal: csak péntek és vasárnap között, délutánonként várják az erdei ínyencségekre vágyókat, akik a teraszon foglalhatnak helyet, betartva az asztalok közötti kellő védőtávolságot.

Május 23-án pedig kigördülnek a remízből a Mesztegnyői Erdei Vasút szerelvényei. Az első járat szombaton 10:00-kor indul Mesztegnyőből Felsőkak felé és egy órai ott-tartózkodás után tér vissza. A szerelvények a járványhelyzet időtartama alatt hétvégéken és ünnepnapokon járnak majd. A távolságtartás szabályainak betartása miatt korlátozott utaslétszámot tudnak fogadni, ezért a vonatozást tervezőknek javasolt előzetesen bejelentkezni.

A SEFAG Zrt. tervei szerint a következő hetekben az egyelőre zárva maradó létesítmények, így a Zselici Csillagpark és az erdei szálláshelyek is megnyitják a kapukat. A Deseda Kalanderdő, a Ropolyi látogatóközpont a Zselicben, a parkerdők és a túraútvonalak pedig a lezárások idején is látogathatóak voltak és természetesen a jövőben is várják a természetbarátokat.

A társaság munkatársai mindenkit arra kérnek, hogy az erdei pihenés során is tartsák be járványügyi előírásokat: közösségben viseljenek védőmaszkot, tartsák a megfelelő távolságot, gyakran mossanak kezet, és ha betegek, mindenképpen maradjanak otthon. Így megelőzhető a koronavírus újabb elterjedése és szabadon járhatunk továbbra is kikapcsolódni a természetbe.

A SEFAG Zrt. Somogy megyében 85 ezer hektár állami tulajdonú erdőterület kezelője. A változatos adottságokkal rendelkező területen vadgazdálkodással, fakitermeléssel és erdőműveléssel, az erdők gondozásával és megújításával foglalkozik. Nyolc erdészete és a Csurgói Faipari Üzem mellett jelentős turisztikai infrastruktúrával is rendelkezik. A SEFAG Zrt. üzemelteti a háromcsillagos Kardosfa Hotelt, a Zselici Csillagparkot, a Mesztegnyői Erdei Vasutat, a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskolát és a kaposvári Erdők Háza Látogatóközpontot.

Címlapkép: Getty Images

