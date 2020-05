Háromszorosára nőtt a forgalom: a magyarok kifosztották a kerékpáros webáruházakat

Ahogy a portál írja, amíg az üzletek nagy része zárva tartott és a szigorú kijárási korlátozások érvényben voltak, a magyarokat hihetetlen mértékben kezdtek rendelni a netről: konzolokat, társasjátékokat, könyveket, konyhai eszközöket, edzőgépeket, trambulinokat, de gyakorlatilag mindent. A karantén időszak egyik slágerterméke lett a bicikli is. A #maradjotthon időszak gyökeresen átformálta a magyar lakosság életformáját, és ezzel együtt azt is, hogy mit vásárol online. Hazánkban az online vásárlás az elmúlt hónapban meghaladta az összes egyéb költési formát: a magyarok több mint egyharmada (35%) elmondása szerint még soha nem vásárolt annyit online, mint az elmúlt hetekben. A legnépszerűbb termékek a Mastercard adatai szerint a könyvek (23%), a konyhai eszközök (21%) a hajfestékek és az informatikai eszközök (12-12%).

Még április második felében az egyik legnagyobb online piactér azt állapította meg, hogy terjed az otthoni edzéskedv a magyarok köréban, ugyanis, majdnem hatszorosára nőtt az eladott súlyzók mennyisége. Azonban nem csak a beltéri sportolásnak, mozgásnak kedvezett a karanténidőszak: 143 százalékkal nőtt a kerékpár-eladások száma a Vaterán. Azt is elárulták, hogy a tíz leggyakoribb keresőszó a szájmaszk, a maszk, az FFP3 maszk, a légpuska, a kerékpár, a trambulin, a gázpisztoly, a gumikesztyű, a súlyzó, a csúszda és a szobabicikli voltak.

Mi is azt tapasztaltuk, ahogy végigböngésztük a kisebb-nagyobb kerékpáros webáruházakat, hogy rengeteg helyen már az oldalra belépés előtt figyelmeztető üzenet tudatja: a megnövekedett forgalom miatt csúszás várható a kiszállításban. Ahogy az árukészletet végignézzük, rengeteg bringatípusból készlethiányt is láthatunk. Ahhoz viszont, hogy megállapítsunk, hogy rengetegen vesznek/vettek biciklit a karantén alatt igazából elég lett volna csak kinézni az utcára: valószínűleg rengeteg kisgyerek fog úgy emlékezni erre az időszakra, hogy nem kellett oviba, suliba menni és megtanult biciklizni

- írja a Pénzcentrum.

Arról is vannak adatok, mennyivel többen használták a karanténidőszak alatt a kerékpárjukat: május második hétvégéjén normál napi rekordok dőltek meg szombaton több budapesti biciklis mérőponton is, az egész városban érezhető a kerékpáros forgalom növekedése. Csak egy napon, a 2018-as I bike Budapest felvonuláson bicikliztek többen a Bem rakparti és Árpád hídi kerékpárszámlálók felett, amikor a 25000 fős felvonulás érintette ezeket a pontokat. A Kerékpárosklub szerint sokan felismerhették, hogy biciklin védettebbek a fertőzésektől, az autózásnál pedig egészségesebb és olcsóbb megoldással parkolóhelyet sem kell keresni.

Ennyire keresett termék lett a bicikli

Több kerékpárokat árusító, webshoppal is rendelkező szaküzletet megkerestünk, végül kérdéseinkre az Extreme Digital, az eMAG és a Decathlon adott választ a nagyok közül. A kisebb kerékpáros webáruházakból több helyről olyan visszajelzést kaptunk, hogy éppen a kereslet nagymértékű növekedése okozta időhiány miatt nem tudnak időt szakítani interjúra.

A Deacthlon sportigazgatója Palkó Eszter elmondta, hogy nehéz felmérni a keresletnövekedést, mivel ebben az időszakban előző években is egyre magasabb volt az érdeklődés, idén viszont a legfontosabb hetekben eleinte korlátozottan tudtak nyitva tartani, majd teljes bezárásra kényszerültek. Így ha növekedett is volna a kereslet, fizikailag is képtelenség lett volna több vásárlót kiszolgálni, mint normál nyitvatartás alatt.

Ettől függetlenül a felvetés reális, ugyanis az online tevékenységünkben és a vidéki újranyitást követően az áruházakban is kiemelkedő részesedést produkál a kerékpár szegmens

- mondta el Palkó Eszter.

Az eMAG megkeresésünkre elmondta, hogy a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése óta kétszer annyian keresnek rá weboldalukon a kerékpárokra, mint tavaly ilyenkor, illetve mind a rendelések száma, mind pedig a forgalma megkétszereződött 2019 tavaszának azonos időszakához képest. Az Extreme Digitalnál pedig megháromszorozódott a kerékpárok eladása a tavalyi számokhoz viszonyítva ebből az időszakból.

Mit keresnek ennyien?

Jelenleg már bicikliből is rengetegféle létezik, felhasználástól függően, különböző igényekre szabottan vannak pl. kifejezetten városi közlekedésre gyártott típusok, túrakerékpárok, fitnessbiciklik, vagy országúti járművek, stb. Arról is kiváncsiskodtunk, vajon milyen típusú kerékpárokra nőtt meg most leginkább a kereslet. Az eMAG.hu-n feladott rendelések száma alapján a vizsgált időszakban a mostoha terepviszonyok között is használható fatbike, illetve a hegyi túrákra tervezett mountain bike típusok voltak a legkeresettebbek.

Ezeken kívül sokan rendeltek gyermekkerékpárt és városi kerékpárt is

- nyilatkozták.

Az online pláza információi szerint készlethiányt - bár az oldalról rendelt kerékpárok 80 százalékát Marketplace partnereik valamelyikétől rendelték meg, ezért pontos tájékoztatást nem tudtak adni, de a rendelkezésre álló adatokból arra következtettek, hogy - bizonyos mountain bike kerékpárok nem voltak ideiglenesek rendelhetők.

A Decathlonban nem tapasztaltak különösebb változást a keresett kerékpár típusokban, a korábbiakhoz megszokottan a gyerek és a MTB kerékpárokból adtak el a legtöbbet, de szorosan követik ezt a két típust a trekking kerékpárok, amik iránt elmondásuk szerint az elmúlt két évben folyamatosan növekszik náluk a kereslet.

Mivel már a veszélyhelyzet előtt felkészülten vártuk a szezont, így a készleteink elég sokáig kitartottak. Ugyanakkor minket sem kerül el a mindenkit érintő nehézség, ami a távolkeleti gyárak bezárásából és az azt követő logisztikai problémákból fakad. A gyárak azóta újraindultak, viszont a járványhoz kapcsolódó biztonsági intézkedések miatt alacsonyabb kapacitással tudnak működni, így várhatóak még készlethiányok bizonyos modelleknél

- mondta el a készlethiányt érintő kérdésünkre Palkó Eszter.

Az Extreme Digitalnál a járvány alatt a legjobban a gyerekbiciklik fogytak, ezek generálták kategórián belül a forgalom mintegy 37 százalékát.

A második legnépszerűbb típusnak a városi kerékpárok számítanak, amelyek a forgalom negyedét hozták. A forgalom fennmaradó hányadát (38 százalék) a mountain bike-ok, valamint a túra-, és trekking kerékpárok generálták. Komolyabb hiány nem alakult ki az online piactéren, egyedül a gyerekbicklik bizonyos modellei voltak ideiglenesen elérhetetlenek, de ezek helyett más, hasonló típusokat tudtak választani a vásárlók

- mondták el az üzletlánc szakértői.

Hogyan érdemes választani?

Minden bizonnyal a járványhelyzetre tekintettel sokan döntöttek úgy, hogy a nagyobb fertőzésveszéllyel járó tömegközlekedés helyett inkább a biciklit választják közlekedési eszköznek, illetve a szabadidő eltöltésére, kirándulásra, sportolási célokra is többen adhatták vásárlásra a fejüket. Azonban mivel már annyiféle típus, alkatrész, paraméter létezik, nehéz dönteni, melyik lesz a legmegfelelőbb bicikli, ha az ember nem szakértő. Ezért kértük ki a biciklit árusító szakértők véleményét, hogyan érdemes választani.

Az Extreme Digital szakértője szerint a legfontosabb választási kritérium az, hogy ki fogja használni a kerékpárt: gyereknek a korához, méretéhez megfelelő gyerekkerékpár való. Felnőttek esetében pedig nem csupán a női és a férfi vázat, hanem a megfelelő vázméretet is ki kell kiválasztani.

Szerencsére a gyártók feltüntetik, hogy az egyes méretek milyen testmagasság esetében ideálisak

- közölték és kiemelték, hogy ezen kívül persze a kerékpár kivitele is fontos: egy városban praktikusan használható kerékpár nem feltétlenül bír ki egy hegyi túrát, ugyanakkor egy vastag gumis mountain bike pedig nem elég komfortos a városban, mert például nincs rajta sárhányó, ami védi a ruhánkat a felverődő sártól, víztől.

Az eMAG szakértői azt tanácsolták, ha valaki kerékpárvásárlás előtt áll, mint a használati tárgyak többsége esetében, nagyon fontos, hogy az adott modell a lehető legnagyobb mértékben szolgálja ki a saját igényeit.

Az első és talán legfontosabb, hogy eldöntsük, hogy pontosan milyen környezetben tervezzük használni a kerékpárt: aszfaltos úton, terepen, esetleg akár extrém körülmények között is

- tájékoztattak. Amennyiben nagyrészt aszfaltos úton tervezünk biciklizni,azt ajánlják, szerezzünk be egy városi kerékpárt, "tekintettel arra, hogy ezek jellemzően nagyobb kényelmet biztosítanak úgy az ergonómiát tekintve, mint a megfelelő tempóval való közlekedéshez szükséges energiakifejtést illetően".

Hegyi, illetve erdei élménykerékpározáshoz mindenképpen egy mountain bike-ot érdemes figyelembe választani főleg a specifikus gumik, illetve a teleszkópos villája és/vagy váza miatt. Ezek segítenek abban, hogy kíméljük különböző testrészeinket (pl. csukló, gerinc stb.) azáltal, hogy csökkentik az egyenetlen út okozta rezgéseket

- ismertették, és kitértek arra is, hogy a második nagyon fontos szempont a váz mérete, amelyet annak érdekében, hogy kényelmes legyen számunkra a választott bicikli használata, magasságunknak megfelelően kell kiválasztani. Ugyanakkor nem utolsó, fontos tényező a kerékpár vételára is egy vásárláskor, amely általában szoros összefüggésben áll azzal, hogy milyen intenzív használatot képes elviselni egy adott bicikli.

Ha csak alkalmankénti használatot tervezünk, nem feltétlenül érdemes egy nagyon drága kerékpárba fektetni a pénzt, tekintettel arra, hogy valószínűleg egy alacsonyabb árkategóriás kerékpár is megfelelően kiszolgál bennünket évekig. Egy drágább kategóriás bicikli jellemzően minőségibb, időtállóbb anyagokat fog tartalmazni, mellesleg az sem mindegy milyen felszereltséggel, illetve mennyire korszerű mechanizmusokkal (pl v-fék vs. tárcsafék, azon belül is hidraulikus vs. mechanikus stb.) van ellátva leendő kerékpárunk

- tanácsolja az eMAG.

A Decathlon szakembere megosztotta velünk azt is, hogy gyakran hajlamosak a vásárlók nem a személyes felhasználási szükségleteiknek megfelelő típusú (és technikai színvonalú) kerékpárt választani.

Mi a Decathlonnál évekig azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ember fejében a kerékpár=MTB, függetlenül attól, hogy milyen terepen és milyen céllal tervezi használni a kerékpárt. Próbáljanak meg személyre szabottan segítséget kérni szakembertől, aki a valós igényeket felmérve ad tanácsot a kerékpár típusára és a modellre vonatkozóan. Egy igényeknek megfelelő kerékpár megnöveli a bringázás élményét, hatékonyságát, és akár a kerékpár élettartamát, fenntartási költségeit is (például egy terepre való gumi sokkal gyorsabban kopik aszfalton, haladni viszont sokkal lassabban és nehezebben lehet vele)

- mondta el Palkó Eszter, aki azt is tanácsolja hogy a döntésben első sorban valós technikai paraméterek illetve ár-érték arány kell hogy szerepet játszon, és ha ezeket mérlegelték, csak akkor vonják be a vásárlók az érzelmi és a kevésbé tényeken alapuló szempontokat.

Fontosak lehetnek ez utóbbiak is, de tapasztalatunk szerint gyakran a szükségesnél nagyobb kiadást eredményeznek, vagy nem a legmegfelelőbb modellre esik így a választás (vagy mindkettő egyszerre)

- tette hozzá.

Egy új bicikli pedig jelentős kiadás lehet, ezért mindenképpen érdemes mérlegelni, hogy milyen típusra van szükségünk, és ár-érték arányban mennyire érik meg a kiválasztott modellek. Hogyha bizonytalanok vagyunk, kérjük ki szakember segítségét.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)