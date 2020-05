Valami nincs rendben a Balaton vízminőségével: erre bukkantak kutatók a mintákban

Ahogy a portál írja, két másik kutató mellett Dr Maász Gábor, a Balatoni Limnológiai Intézet kutatója nyerte az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági pályadíját május 19-én „Egy nyári üdülőövezet felszíni vizeiben található gyógyszermaradvány- szennyezések térbeli és időbeli változásai” című pályamunkájával.

Kutatásunk célja volt, hogy meghatározzuk a Balaton és vízgyűjtő területén jelenlevő gyógyszerhatóanyag maradványokat és azonosítsuk a szennyezési forrásokat, amelyek terhelést jelentenek a vízi környezetekre. A felmérés során vizsgáltuk a régióban jelenlevő ismert szennyező forrásokat (szennyvíztelepek), valamint igyekeztük a szezonális hatásokat is azonosítani. Széles spektrumú analízist végeztünk, ahol 134 gyógyszer hatóanyagot vizsgáltunk, amellyel egy átfogó képet kaptunk a jelenlévő szennyezések típusáról és mértékéről. Összességében a felmérés során 69 molekulát azonosítottunk legalább egy minta esetében, köztük 15-t első alkalommal vízi környezetből. Megállapítottuk, hogy a fő szennyezések a szennyvíztisztító telepekhez köthetők, azonban a turizmus általi hatás is megfigyelhető volt a turisztikai szezon során. Továbbá egyes szennyezők (rekreációs szerek) megjelenése szintén megerősítette, hogy a tömegturizmus általi hatások megfigyelhetőek a vízminőségen. Megállapítottuk, hogy az ez idáig, régióban történt intézkedések mindenképpen pozitív hatással vannak e szennyezési típusokat illetően is. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer nagy szerepet játszik és komoly vízminőség javító hatással rendelkezik, valamint a Balatoni körcsatorna is jelentős mértékben hozzájárul a szennyezések lokális áthelyeződéséhez

- számolt be kutatásáról Dr. Maász Gábor, a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos főmunkatársa.

A megfelelő vízminőség fenntartásához a vízkészlet terheltségi viszonyainak meghatározása jelentősen hozzájárulhat az utóbbi években. Emellett a környezetanalitikai mérések járulékos adatokat szolgáltatnak a környezeti és egészségügyi kockázatok becsléséhez, felméréséhez. Tekintettel arra, hogy a tó megfelelő vízminősége kiemelkedő mértékben hozzájárul a Balaton vonzerejéhez, és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű, a kutatók fontosnak tartják a megfelelő operatív szervezetekkel, hatóságokkal való együttműködés erősítését.

A felmérések tapasztalatait és értelmezését megkezdtük az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel, ezáltal a kapott eredmények jelentősen hozzájárulnak az utóbbi években tapasztalt megfelelő vízminőség további fenntartásához. További hasznosulás, hogy az említett szervezetekkel együttműködések indultak új kutatási témák megkezdésére, mint például szennyvízkezelési technológiák hatásfokának tesztelése és a Balatoni monitoring folytatása

- folytatta a pályadíjjal kitüntetett tudós.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE MOST 500 EZER FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 500 ezer forintot igényelnél, 36 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 10 058 forintos törlesztőrészlettel a CIB Bank nyújtja (THM 7,62 %), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 11 591 forintos törlesztőt (THM 13,25 %) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)