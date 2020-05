A vidéki nyaralást választják a magyarok: ide utaznak a milliós tengerparti hotelek helyett

A portál szerint egy nemrég publikált elemzés alapján a veszélyhelyzet elmúltát követő három hónapon belül a megkérdezettek 36 százaléka tervez belföldre utazni és mindössze 15 százalék látogatna külföldre. Az ágazat megyei szereplői elmondták, hogy a pihenésre vágyók ismét elkezdték keresni az utakat, már újrafoglalásokra is volt példa.

A Lounge Group által a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából, négyezer felnőtt megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatásból kiderült: a koronavírus-járvány miatt a lakosság 43 százalékának hiúsult meg az idei évre tervezett belföldi vagy külföldi utazása. A lemondók egyharmada a járvánnyal kapcsolatos félelmek miatt mondott le terveiről, újabb harmada pedig az úti cél elérhetetlenné válása miatt.

A Békés Tourist Utazási Iroda vezetője a portál kérdésére elmondta, hogy a márciusi áprilisi külföldi lemondások száma májusra mérséklődött, sokan kivártak, készültek a javulásra, így egyelőre kis számban, de elindultak az új foglalások, sőt volt aki, visszafoglalta korábban lemondott útját.

Hozzáfűzte, hogy sokan keresték az irodát belföldi lehetőségek kapcsán, ezért bővítették kínálatukat. A külföldi, népszerű célpontok kapcsán elmondta, hogy a únius végétől tervezett nyaralások már elindulnak, a nyaralók által kedvelt autóbuszos görög programok, július elejétől pedig repülővel valamennyi népszerű görög sziget is elérhető lesz.

Július elejétől indul Törökország, Ciprus, Olaszország, Spanyolország, és a tervek szerint Egyiptom, valamint Tunézia is, hogy csak a legkeresettebb desztinációkat említsem

– fejtette ki.

A portálnak válaszolva Németh Zsófia éd férje elmondta, hogy két óvodás kislányukkal együtt idén egy balatoni apartmant foglaltak le, amit egészen júliusig le lehet mondani és az apartmanokban, szabadstrandokon szerintük jobban tartható a távolságtartás. Úgy gondolják, júliusra sok minden kirderülhet a járvánnyal kapcsolatban. Külföldi nyaralásban most nem gondolkodtak, saját autóval elérhető belföldi utat szerettek volna választani mindenképpen.

