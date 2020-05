Járványügyi menetrendet vezet be a MÁV: itt vannak az érintett vonalak

Június 6-tól több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lép életbe, a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, a változások a vonaton utazók nagyjából 4 százalékát érintik - közölte a MÁV csütörtökön. A közlemény szerint a járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések következtében a MÁV-Start belföldi utasforgalma március 15. és május 15. között mintegy 70 százalékkal maradt el a múlt év azonos időszakának teljesítményétől, a nemzetközi forgalom pedig minimálisra csökkent. Egyelőre bizonytalan, hogy mikorra közelíti meg az utasszám a koronavírus-járvány előtti időszakban mért adatokat.

A korlátozások fokozatos feloldása, a védekezés új szakasza lehetővé teszi a vonat- és buszközlekedés újjászervezését. A vasúti fővonalakon elvégzett vagy jelenleg is zajló, több mint ezermilliárd forintos fejlesztéseknek köszönhetően a párhuzamosan futó távolsági buszjáratok pedig több viszonylaton csökkenthetők, megszüntethetők.

Június 6-tól egyes vonalszakaszokon a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, bizonyos viszonylatokon pedig a párhuzamos utakon közlekedő helyközi buszjáratokkal lehet majd utazni.

Az előírt védőtávolság a buszokon is betartható, hiszen a viszonylatokon közlekedő vonatok átlagos utasforgalma nem éri el a tízet, 11 vonal esetében pedig legfeljebb kettő. A közleményben azt írták: a vasúttársaság folyamatosan figyelemmel kíséri a pótlóbuszok és a párhuzamos útvonalakon közlekedő helyközi buszjáratok utasforgalmát, szükség esetén a megrendelővel közösen felülvizsgálja a menetrendet, és "rugalmasan alakítja a biztosított kapacitásokat".

Az ideiglenes járványügyi menetrendek bevezetése lehetőséget teremt arra, hogy a felszabaduló vasúti jármű és állományi kapacitásokat a MÁV a fővonali közlekedésre csoportosítsa át. A regionális közösségi közlekedés egységes menetrendjének kialakítása mellett a későbbiekben bevezethető az egységes és átjárható jegyértékesítési rendszer is - tették hozzá.

A járványügyi menetrendi változásokkal érintett vasútvonalak listája megtalálható a MÁV honlapján.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)