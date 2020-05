Milliárdos összeg ütheti a markukat: megújulnak a magánszállások a népszerű üdülővárosban

A hévízi magánszálláshelyek összesen mintegy 1,3 milliárd forinthoz juthatnak, ha élnek a Magyar Turisztikai Ügynökség magánszállások fejlesztésére vonatkozó pályázati lehetőségével - közölte a város önkormányzata. Papp Gábor polgármester arról adott tájékoztatást, hogy a hévízi szobakiadók - a Kisfaludy-program lehetőségein felül - az önkormányzat évek óta zajló minőségfejlesztési pályázatán is nyerhetnek támogatást, így minden adott ahhoz, hogy verseny- és piacképes, európai szinten is minőségi fejlesztéseket hajthassanak végre.

Ez Hévízen több mint 3 ezer szoba korszerűsítését jelentheti.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szükséges pályázatok megírásához, benyújtásához az MTÜ által kiképzett, a hévízi Tourinform-irodában dolgozó szakemberek, illetve az önkormányzat munkatársai is ingyenes segítséget nyújtanak.

H. Horváth Orsolya önkormányzati főtanácsadó közlése szerint

a veszélyhelyzet kihirdetése után több hévízi szálloda is komoly felújításba kezdett, ezért ezek csak júniusban nyitnak újra.

A kormány ugyanakkor Hévízen további öt szálloda felújítására és egy új szálloda építésére összesen mintegy 10 milliárd forintot, Keszthelyen pedig egy-egy felújításra és építésre ugyancsak pályázati támogatással 8 milliárd forintot biztosít.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)