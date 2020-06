Hatalmas körforgalom épül a megyeszékhelyen: több éves problémát oldhat meg

Ötágú körforgalom épül Debrecen déli határában, a 47-es számú főúton, a hosszúpályi leágazásnál. Papp László azt mondta, a beruházással nem csak a biztonságos közlekedés feltételei javulnak, de könnyebb lesz megközelíteni a déli gazdasági övezet északi területét is.

Elmondta, hogy Debrecen déli városrészének megközelíthetősége jelentősen javult az elmúlt években. A közútfejlesztés első eleme a 481-es út megépítése volt 2017-ben, amely összekötötte a 47-es főutat az M35-ös autópályával. A folyamat második eleme a 2019 őszén elkészült "osztályozós" csomópont volt a déli gazdasági övezetben felépült Krones-gyár és az E.On transzformátor állomás mellett. A 430 millió forintos beruházással külön kanyarodó sávokat és kerékpárutat alakítottak ki.

A most épülő 2x2 sávos körforgalom a déli ipari övezet mellett lehetővé teszi az észak-keleti ipari övezet megközelítését is.

Az ötágú körforgalom kivitelezését az önkormányzat megrendelésére a Magyar Közút NZrt. megbízásából a nyertes Zemplénkő Kft. végzi. A körforgalom bruttó mintegy 1,1 milliárd forintba kerül: a debreceni önkormányzat TOP-forrásból 536 millió, a Magyar Közút több mint 571 millió forintot biztosított a beruházáshoz. Szoták Zoltán, a Magyar Közút NZrt. hajdú-bihari igazgatója jelezte: a csomópont befejezési határideje december 23.

Forgalomkorlátozás a munkavégzés menetéhez igazodva több ütemben lesz, de a munkák nem járnak teljes útlezárással. A felújítás ideje alatt sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és félpályás szakaszos útlezárásra, valamint jelzőlámpás forgalomirányításra lehet számítani - tette hozzá.

