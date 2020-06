Nagyot lép előre a vasúti közlekedés a Balatonnál: itt járhatnak majd a szuper gyors vonatok

A lap szerint gyorsabb és komfortosabb lesz a vasúti közlekedés a balaton északi partján, ha a Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő elkészül a vasútvonal villamosításával. Kikina Artúr, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonal villamosításának tervezése idén kezdődik meg, amellyel teljessé válik az északi parton a korszerűsítés. Jelenleg a Szabadbattyán-Balatonfüred vonalon dolgoznak. ahol 2021 tavaszán fejeződik be a munka.

A Balaton és a Budapest közötti közúti és vasúti kapcsolatok az év tizenként hónapjából körülbelül tíz esetében kielégítők, ám nem könnyű feladat a nyári szezon közlekedési igényeinek kiszolgálása, amely alapvetően infrastruktúrális kérdés. A vasúti szolgáltatás fejlődhet és rugalmas lehet ha a megfelelő eszközök például a felújított, villamosított pálya rendelkezésre állnak. Ez lehetővé teszi, hogy a MÁV-Start az iskolai szünet idején a balatoni szakaszokon használja korszerű, légkondicionált, elővárosi villamos motorvonatait.

Ez már jól működik a déli parton, ahol az elmúlt években korszerűsítették a pályát, így gyorsvonatok akár egy óra alatt leérnek a Déliből Siófokra, de az északi parton még nem vethették be a villamos gyorsvonatokat. Ezen segíthet a mostani korszerűsítés, amelynek révén az észak-balatoni vasútvonalon kiépül a villamos vontatású közlekedést szolgáló infrastruktúra.

A lap információi szerint ha jövő nyáron átadják a Balatonfüredig korszerűsített vonalat, a székesfehérvári mozodonycsere Füreden történik majd meg, esetleg az utasoknak át kell szállniuk. De már ez sem tarthat sokáig. Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, hogyha a minap bejelentett beszerzés a tervek szerint halad, akkor a villamos-hibrid, vagyis az áramszedős-akkumulátoros kettős üzemű motorvonatok közül az első tíz Budapest és Tapolca között közlekedik majd 2023-ban, Füredtől behúzott áramszedőkkel.

A következő nagyobb építési ütem a nyári főszezoni időszakot követően, várhatóan szeptember végén kezdődik. A Szabadbattyán–Balatonfüred közötti hatvan kilométer hosszú szakasz villamosítása és részleges felújítása nettó 23 milliárd forintba kerül.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)