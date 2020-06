Nullás hitelek az autókereskedőknél: akciókkal is próbálják bepörgetni a vásárlási kedvet

Kezd visszatérni az élet az autókereskedésekbe, és a szövetség szerint az állami támogatások tovább fokozhatják a vásárlási kedvet. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke, Gablini Gábor azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy 15-étől indul az e-autó támogatás is például, amely kapcsán már rengetegen érdeklődtek. A szakember bizakodóan tekint a nyár elébe: ez az időszak általában jól szokott menni az autókereskedőknek, most is elég lehet az életbenmaradáshoz.

A tragikus április után szép lassan kezdenek visszatérni a vásárlók az autókereskedésekbe:

Ha nem is mindenhol egységesen az országban, de megindult az élet. Elsősorban cégek érdeklődnek, de azért a magánszemélyek is szépen lassan kezdenek visszatérni, jelentősen nőtt áprilishoz képest az érdeklődők száma, de érthető okokból még nem annyi, mint normál menetben - mindenesetre már bizakodásra ad okot, hogy komoly érdeklődés van

- mondta el Gablini Gábor. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint júniusban mégtöbben térhetnek be a kereskedésekbe, hiszen 15-én indul az elektromos autókra kiírt támogatás, amiről már a májusi bejelentés után is rengetegen kérdezték a kereskedőket. Emellett a nagycsaládosok is újra keresik a kedvezményesen megvásárolható modelleket.

Realitása van annak, hogy a június és a július is egyre inkább erősödik majd. A klasszikus értelemben vett nyár az autókereskedelemben mindig jól szokott sikerülni, bízunk benne, hogy ez idén is meglesz. Ha nem is a tavalyi volumennel, de a működést, az életbenmaradást mindenképpen segíti a fellendülés

- jelentette ki a GÉMOSZ elnöke, aki szerint a kerskedők akciókkal is igyekeznek bepörgetni a keresletet. Ilyen például a nulla százalékos finanszírozás, amit jellemzően a készletkisöprésekkor alkalmaznak.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

