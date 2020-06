Bepörgött a belföldi turizmus: mutatjuk, mennyiért foglalhatunk idén szállást

Június gyengébb tavalyhoz képest, a júliusi foglalások száma ugyanakkor bizakodásra ad okot. Az augusztus 20-i hosszú hétvégére eső foglalások hét százalékkal túl is szárnyalták a rendszerünkben egy éve mért állást. Elképzelhető, hogy idén az államalapítás ünnepén rekordot dönt a foglalások száma

- mondta a lapnak Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtófelelőse.

A helyszín-választásnál inkább a biztonságra törekednek a családok, próbálják kerülni a tömeget. A várható kánikulai meleg ellenére hanyagolják a vízpartokat és a fürdőket, inkább a különálló apartmanokat és vendégházakat részesítik előnyben

- tette hozzá a sajtóreferens.

A balatoni nyaralásokkal szintén óvatosak az utazók. Több balatoni településen még jelentős a szabad szállások száma, ilyen Balatonalmádi, Balatonvilágos, Balatonkenese és Zamárdi is. Utóbbi kisvárosban a felére esett a foglalások száma az előző esztendőkhöz képest. A fürdővárosok, mint Miskolctapolca és Kehidakustány sem olyan „kelendők” most, a járvány miatt megcsappant irántuk az érdeklődés

- mondta a szakember.

Ahogy a portál írja, több olvasó jelezte, hogy kiábrándtó a balatoni szállások, apartmanok hirdetése. Mint mondták, tavaly már a szezon elején ki lehetett jelenteni, hogy megteltek a szállások Balatonfüreden, Csopakon, Balatonalmádiban. Most viszont kíváncsiak voltak arra, hogy a balatoni szállásárak változtak-e a szerényebb érdeklődés hatására.

Tesztünk során két felnőtt számára július 6. és 12. között hat éjszakára kerestünk szállást Balatonfüreden. A legolcsóbb ajánlat 78.745 forint volt egy 30 négyzetméteres hálószobás apartmanért. Még két lehetőséget találtunk 100 ezer forint alatt, majd meredeken emelkedtek a díjak az „égig”

- számolt be róla a portál.

Akik hasonló balatonfüredi vakáció­ban gondolkodnak, mint mi írásunkban, mostani tudásunk szerint 120–130 ezer forintért üdülhetnek apartmanokban, családi házakban Blaha Lujza városában. Az északi parton az árak csökkenést mutatnak 2019-hez képest. Hogy csak egy példát említsünk: tavaly nyáron 76 ezer forintért két felnőttnek csak három éjszakára tudtunk volna szállást foglalni Balatonfüreden. Érdemes mielőbb foglalni: nem biztos, hogy a járvány sokáig érződik a balatoni szállásdíjakon

- tették hozzá.

Összességében országosan az egy főre jutó szállásárak 3 százalékkal nőttek az előző évhez képest. Érdekes trend, hogy a foglalások értéke 15 százalékkal emelkedett 2019-hez képest. Ameddig tavaly nyáron átlagosan 88 ezer forintért foglaltunk, addig idén már 113 ezret fordítunk szállásra. A lemondott húsvéti és tavaszi üdüléseken spórolt pénz bizonyos részét arra költjük, hogy nyáron kicsit jobb, drágább szálláson pihenhessünk vagy egy-egy nappal meghosszabbítsuk a nyaralást

- magyarázta Kelemen Lili.

A falusi turizmus 500 százalékot nőtt tavalyhoz képest, bár ez még mindig csak néhány száz utazót jelent országosan. A Balaton-felvidéken megduplázódott a szállóvendégek száma tavalyhoz képest, például Szentbékkállán és Szentantalfán. A Zselic ékkövei, Bárdudvarnok és Zselickisfalud is fokozott érdeklődésre tart számot most.

Címlapkép: Getty Images

