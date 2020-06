Egyre több a lehetősége a kerékpárosoknak: ide mindenképp érdemes ellátogatniuk

Több, mint száz kilométernyi kerékpáros csillagtúra lehetőség várja az idei nyártól a vendégeket Rév-Komáromba és környékére. Sőt, már Komáromtól Pozsonyig is elbiciklizhetünk, végig kiépített kerékpárúton. A Komárom és Karva közti Dunamente térsége kiváló lehetőségeket kínál mindazoknak, akik egy kis mozgással szeretnék levezetni az elmúlt hónapok feszültségét.

A hosszabb útra vállalkozók számára már kipróbálható a Pozsonyt Karvával összekötő kerékpárútvonal, amely egy emelkedők nélküli, kiváló adottságokkal rendelkező kerékpárút, amelyen a kevésbé rutinos (vagy éppen a home office miatt kevésbé edzett) biciklisek is elindulhatnak.

A Dunamente azonban azok számára is ajánlott, akik jobban szeretik a rövidebb távú csillagtúrákat. Karva polgármestere, a Dunamente TDM igazgatója, Duka Gábor szerint a terepi adottságok kiválón alkalmasak arra, hogy jelentős megterhelés nélkül biciklizhessenek akár családok is a térségben. Végig kiépített, aszfaltozott kerékpárút hálózat várja az érdeklődőket, az egyes településeken pedig számos olyan látnivaló is, amelyek korlátozás nélkül felkereshetőek, az éttermek, kávézók pedig fel vannak készülve a vendégek fogadására a kötelező előírások szigorú betartása mellett.

A Duna északi partján a szállások is felkészültek a kerékpáros turizmus élénkülésére. A Hotel Banderium*** például a kerékpárok tárolása mellett a fokozott fizikai igénybevételt segítő ételekkel várja az ide érkezőket, illetve túraútvonal-ajánlatokkal is segíti a vendégeket, de a térség többi szálláshelye is várja a bicikliseket.

Komárom az a hely, ahonnan kellemes kerékpártúra szervezhető Izsára, az egykori római erőd nyomaihoz, vagy akár Karváig is el lehet biciklizni a Duna partján vezető Eurovelo6 kerékpárúton. Itt, a karvai Dunakorzón a páratlan panorámát a magasból is meg lehet csodálni a település kilátójából. A merészebbek, rutinosabb biciklisták számára javasolt lehet egy Komárom- Muzsla túra, amelyet érdemes egy borkóstolóssal vagy birtoklátogatással egybekötni. Ha más irányba indulunk, akár a Gútai Vízimalomig el lehet kerekezni.

Címlapkép: Getty Images

