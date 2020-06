Ez a helyzet most a magyar üdülőparadicsomokkal: ezt mindenkinek tudnia kell, aki oda készül

Elsősorban hétvégén egyre több magyar vendég látogat el a hazai turistaparadicsomokba, több helyen kiugró forgalmat tapasztalnak, a hétköznapok ugyanakkor sokkal csendesebbek a megszokottnál. Hollókőn attól tartanak, hogy a javulás ellenére a tavasszal kieső bevételeket év közben nem tudják pótolni, emiatt télen lehetnek pénzügyi gondjaik, számol be a Magyar Nemzet. "Visszatérőben vannak a településünkre a turisták, hétvégente már egész sokan vannak, hétköznap viszont még nagyon kevesen látogatnak el hozzánk", nyilatkozta a lapnak Hollókő polgármestere. Utóbbi jelenségnek az osztálykirándulások elmaradása az oka.

Az újraéledő turizmus segít, hogy a nyarat és a kora őszt átvészeljék, de ha nem tudnak elegendő tartalékot képezni, akkor a télen lehetnek pénzügyi gondjaik.

Zalakaroson zajlanak a beruházások, felújítások, emellett a polgármester, Novák Ferenc azt tapasztalja, hogy korábban nem látott minőségű és márkájú autók jelentek meg a településen.

Szerinte ez azt bizonyítja, hogy a tehetősebbek most jellemzően nem külföldre mennek pihenni, hanem Zalakarost választják úti célul.

Tihany polgármestere, Tósoki Imre elmondta: érdekes helyzet alakult ki a településen, mert miközben a hétvégék nagyon erősek, sokszor a gépjárműforgalmat is alig tudják kezelni, olyan sok ember van, a hétköznapokon viszont nagyon sok az üresjárat. A hétvégi kiugró forgalom ugyanakkor nem hozza vissza azt a veszteséget, ami hétköznapokon keletkezik, mert a szálláshelyek és az éttermek nem tudnak szombaton és vasárnap kétszer annyi helyet biztosítani.

Címlapkép: Getty Images

