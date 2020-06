Jó hír a bicikliseknek: ebben a térségben több mint 600 milliót költenek kerékpáros fejlesztésekre

Több mint 600 millió forintos Európai Uniós forrásból átfogó kerékpáros turisztikai fejlesztés valósul meg a Sopron – Fertő kiemelt turisztikai térségben. A Sopron – Tómalom – Fertőrákos közötti teljesen megújult kerékpárutat, valamint a Fertőújlak és az osztrák határ közötti szakaszt már használhatják a biciklisek.

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség vezetésével, a Sopron – Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban megvalósuló turisztikai fejlesztés útépítési, valamint szolgáltatás-fejlesztési elemeket egyaránt tartalmaz.

A projekt célja a térség turisztikai élménykínálatának bővítése és ezáltal a turizmus élénkítése. A Sopron – Tómalom – Fertőrákos szakasz megújulásával Sopronból minőségi kerékpárúton lehet elérni a Fertő tó környéki kerékpárutat.

A projekt másik fontos mérföldköve a fertőújlaki Fő utca burkolatjavítása – szintén elkészült már. Ennek köszönhetően a Fertő – Hanság Nemzeti Park területére érkező nagyszámú kerékpáros turista jó minőségű aszfaltos úton érkezhet az országba.

A következő szakaszban modern pihenőpontokat alakítanak ki Sopronban, Fertőrákoson, Fertőbozon, Hidegségen, Fertőhomokon, Hegykőn, Fertődön, Sarródon, Sopronhorpácson, Zsirán, Röjtökmuzsajon és Bükön a kerékpárosok számára.

Ezek közül három helyen vizesblokkal ellátott pihenő pont is helyet kap, melyek közül a fertődi Csillagtúra központ információs és túraközpontként is üzemel majd. Itt kerékpárkölcsönzésre is lesz lehetőség, sőt a mozgáskorlátozottak számára is elérhető lesz a Fertő táj speciális kerékpárok segítségével.

Három helyszínen forgalomszámlálókat telepítenek, amelyek a térség aktuális időjárási adatairól is információkkal szolgálnak. A projekt a kerékpáros-barát szolgáltatásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését és olyan látogatóbarát fejlesztést is magába foglal, mint egy turisztikai internetes portál megvalósítása.

A projekt konzorciumvezetője a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, további konzorciumi tagok a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., valamint a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. A projekt teljes megvalósulása 2021. első negyedévére várható.

