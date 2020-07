Ennyire olcsón tudsz kulcsosházat bérelni: több száz van belőlük az országban

A kulcsosházak legnagyobb előnye, hogy a legtöbbször a természet mélyén, festői környezetben találhatóak, ahol háborítatlanul élvezhetjük a nyugalmat. Ez az a hely, ahol a vendéglátó állandó jelleggel nem lakik ott, a kulcsot el kell kérni a bejutáshoz, de így még inkább garantált a csend és a béke. A kulcsosházak alapvetően önműködően funkcionálnak, tehát a vendégnek kell teljesen ellátnia magát, majd a házat illik úgy visszaadni, ahogy megkapta az előző látogatótól.

A kulcsosházak több szempontból is fontos szerepet töltenek be a működésünkben: erdőgazdálkodóként, az állami erdők és ingatlanok vagyonkezelőjeként, illetve a közjóléti objektumokat kezelő turisztikai szereplőként. A szálláshelyek újraélesztése már tizennégy évre nyúlik vissza, amikor felismertük az ezekben rejlő lehetőségeket. Az erdészet területén a ma már kulcsosházként funkcionáló ingatlanok egykor többféle szerepet töltöttek be: szociális épületként, munkásszállóként, vadászházként, különböző turista egyesületek központjaként működtek, de perifériára került, funkció nélküli házak is léteztek. 2006-ban azonban elkezdtük fejleszteni és átalakítani őket, amivel elindult egy folyamat azzal a céllal, hogy élettel töltsük meg őket. Hamar kiderült, hogy meglehetősen nagy az igény az ilyen típusú szálláshelyekre

– mondta el a HelloVidék kérdésére Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a területükön jelenleg körülbelül 15-20 darab, kulcsosháznak megfelelő épület található. A Mecsekerdő elődleges célja, hogy szélesítve a turisztikai palettáját, biztosítson a turistáknak egy olcsóbb kategóriás szálláslehetőséget is. Fontos elvük azonban a fokozatosság.

Nem lehet arra számítani, hogy holnaptól mindenki bakancsot húz és elindul az erdőbe, ezért viszonylag mértéktartó beruházásokkal araszolunk a felmerülő és látható igények mentén. Most azt látom, hogy jelenleg még nem vagyunk úgymond kifeszítve, de épp elégséges a szálláshelyek száma. Ahogy látjuk, az elmúlt tíz évben legalább duplázódott az erdőjárók száma, és egyre többször tűnnek fel turisták hétköznaponként is. Nem véletlenül, hiszen a Mecseken halad keresztül az Európa-szerte is ismert és kedvelt, országos Kék-túra útvonal, ami láthatóan vonzóvá teszi a területet a külföldiek számára is. A kulcsosházak kétségtelen előnye, hogy mindenkinek megadja a szabadság utánozhatatlan érzését

– mutatott rá Ripszám István, hangsúlyozva ezeknek a szálláshelyeknek az igényeknek megfelelő fejlesztését. A szakemberek az elmúlt három év statisztikái alapján készítettek egy fejlesztési tervezetet, a felmerülő igényeknek megfelelően. De nézzük elsőként az utóbbiakat!

Felmerült a vendégek igénye arra is, hogy teljesen puritán, infrastruktúra nélküli házban töltsenek el hosszabb-rövidebb időt: az idősebbek nosztalgia gyanánt, a középkorosztály pedig meg szeretné mutatni a gyerekeiknek, hogy így is lehet élni, de akadnak olyan turisták is, akik csak egyszerűen szeretnének elvonulni a felgyorsult modern világból. Ezekben az épületekben be kell gyújtani, a vízért el kell menni a forráshoz, a tisztálkodáshoz vizet kell melegíteni, és közben az ember rádöbben, hogy a mindennapjainkat átszövő technika nélkül mennyire magunkra vagyunk utalva. Emellett azt is látom, hogy bár sokan szeretnének elvonulni a természetbe, de nem mondanak le szívesen minden komfortfokozatról

– mesélte Varga Jenő, a kulcsosházakat üzemeltető vállalkozó.

A mecseki kulcsosházakat a szakemberek a felmerülő igényeknek megfelelően alakítják át és újítják fel. Kettő épület marad a „maga puritán valóságában”, mindenféle komfortfokozat nélkül, ahol nincs térerő sem. Kettő inkább hasonlít a klasszikus turistaházakra, tehát víz és villany is van, de mégis önellátó. Az egyik pedig a felújítás után alkalmas lesz akár nagyobb csoportok fogadására is. Ahogy azt az üzemeltető látja, a látogatóknak egyre fontosabb az okostelefonjuk – de nem a telefonálás vagy a közösségi oldalak miatt, hanem a tájékozódás és a fotózás szempontjából. Az átalakítások során ezért odafigyelnek arra, hogy valamennyi házban biztosítani tudják ezeknek a töltési lehetőségét.

Évente visszatérő vendégeink vannak. Egyértelmű, hogy a kulcsosházaknak van létjogosultsága a magyar emberek életében. Kialakult egy vendégkör, de mindig érkeznek újak is. Látszik, hogy embereknek igényük van az elvonulásra, hogy el tudjanak bújni a világ elől. A május és június hónap a forgalom szempontjából erősnek minősült, miközben a nyári foglalások száma egyelőre átlagos. A releváns foglalási időszak péntektől-vasárnapig tart, de egyre gyakoribbak a hétközi foglalások is. Van olyan házunk, ami szinte egész évben telt házzal üzemel. Jelenleg egységes áron, a komfortfokozattól függetlenül lehet kibérelni őket: péntek-szombaton 2000, vasárnaptól csütörtökig 1700 forint személyenként és éjszakánként

– tájékoztatta a HelloVidéket Varga Jenő.

Utánajártunk annak is, hogy hol és milyen magyarországi kulcsosházat találhatunk ma a piacon. Összesen 272 ilyen lehetőséget találtunk a www.kulcsoshazak.hu oldalon, a következő területeken (ABC-sorrendben).

Aggteleki-hegység: 3 darab kulcsosház

Bakony: 30 darab kulcsosház

Balaton: 12 darab kulcsosház

Balaton-felvidék: 4 darab kulcsosház

Börzsöny: 30 darab kulcsosház

Budai-hegység: 2 darab kulcsosház

Bükk: 26 darab kulcsosház

Bükkalja: 7 darab kulcsosház

Cserehát: 2 darab kulcsosház

Cserhát: 8 darab kulcsosház

Dráva-mellék: 3 darab kulcsosház

Egyéb: 23 darab kulcsosház

Gemenc: 1 darab kulcsosház

Gerecse: 3 darab kulcsosház

Keszthelyi-hegység: 3 darab kulcsosház

Kőszegi-hegység: 1 darab kulcsosház

Mátra: 15 darab kulcsosház

Mecsek: 24 darab kulcsosház

Őrség: 15 darab kulcsosház

Pilis, Visegrádi-hegység: 11 darab kulcsosház

Somogyi-dombság: 2 darab kulcsosház

Soproni-hegység: 1 darab kulcsosház

Szatmár-Bereg: 1 darab kulcsosház

Szigetköz: 3 darab kulcsosház

Tokaj-hegyalja: 1 darab kulcsosház

Tolnai-hegyhát: 1 darab kulcsosház

Velence: 3 darab kulcsosház

Vértes: 6 darab kulcsosház

Villányi-hegység: 6 darab kulcsosház

Zalai-dombság: 2 darab kulcsosház

Zemplén: 16 darab kulcsosház

Zselic: 7 darab kulcsosház

