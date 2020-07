Elsötétül az ég az ország felett: kiadták a figyelmeztetés, brutális villámlás kíséri majd a vihart

Ahogy a portál írja, emiatt az Országos Meteorológiai Szolgálat a mai napra és holnapra is többfelé másodfokú, azaz narancssárga figyelmeztetést adott ki. A hevesebb zivatarokat intenzív villámlás, viharos széllökések, jégeső, valamint felhőszakadás is kísérheti, ami azt jelenti, hogy rövid idő alatt akár 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

A mai napon másodfokú figyelmeztés van érvényben a felhőszakadások miatt mind a 9 dunántúli megyében, a hevesebb zivatarok miatt pedig Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyében

A többi megyénkben a 3 keletit kivéve pedig elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetés van érvényben a zivatarok és a felhőszakadások miatt.

Szombatra a 3 északkeleti megyénkre első, az össze többire pedig másodfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ a várható felhőszakadások miatt, valamint az ország egész területére elsőfokú figyelmeztetést léptetett életbe a zivatarok miatt.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!