Eszméletlen árak a Balatonon: háromszoros áron bérelhetünk szállást idén nyáron

Öt éve járunk ugyanahhoz az aparmanoshoz Széplak-alsóra, eddig mindig maximum 250-270 ezer forintból megúsztuk a szállást két hétre így július vége - augusztus eleje körül. Most viszont a hölgy májusban 700 ezret mondott, de csak azért, mert visszajáró vendégek vagyunk... Több más balatoni szállást is megnéztünk, de ennyi pénzért nem volt olyan, ami megfelelt volna az igényeinknek (vagy messze volt a part, vagy szűkös lett volna két gyerekkel). Horvátországban Split mellett 240-ért találtam apartmant 2 hétre, úgyhogy idén oda megyünk

- írta a portál egyik olvasója.

Egy másik olvasó szintén két hétre szerette volna kibérelni ugyanazt az apartmant, mint az előző évkben, ám ő a szokásos 350 ezres ajánlat helyett egymilliósat kapott. Végül nem utazott sehová. Sokan különböző fórumokon panaszkodnak:

Nem csak a Balatonnál (szálltak el az árak), szinte mindenhol, az országba, dupla árak a tavalyihoz képest, sajnos. Nagyon durván emelkedtek az árak. Minden évben lejárunk és egyértelműen sokkal magasabbak az árak, a minőség viszont romlott. Mi is néztük az árakat, dobtunk is egy hátast! Sajnos nagyon megemelkedtek az árak. Sokan nem mernek külföldre menni, plusz a SZÉP kártyát el "kell" költeni. Ami engem az áremelés mellett zavar, hogy a minőség viszont köszönő viszonyban sincs az árakkal. Még február elején kerestünk, alig találtam normális szállást. A legtöbb helyen nem volt légkondi, se mosogatógép, se mosógép. A bútorok nagyrésze régi, minimum 15-20 éves, a konyhai dolgok szedett-vedettek, a fürdő is régi. Persze van aki azt mondja, alig van az apartmanban, jó neki ez. Én ha elmegyek egyszer nyaralni, nem akarok rosszabb helyen lenni, mintha otthon lennék, főleg ha vacak az idő, s többet kell a szálláson lenni

- írta Ágnes, egy rendszeres utazó.

Persze, nehéz ez a szezon mindenkinek, aki valamilyen formában érintett a turizmusban, nem csak itthon, az egész világon, és az áremelkedés nem újdonság, minden évben tele van a sajtó, hány százalékkal kúsztak fel az árak. Te idén tényleg túllőttek a célon a szállásadók, vagy ezek csak egyedi, kirívó esetek?

Érezzük a bőrünkön az emelkedést

A fenti tapasztalatokat megerősítette a Pénzcentrumnak Bártfai Endre, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója. Viszont mivel 2019-es árakhoz nehéz hozzáférni, szinte lehetetlen, ezért nagyon nehéz konkrétumokkal előállni.

Meggyőződésem, hogy az áremelés egy normális piaci reakció. Idén a belföldi turizmuson van a hangsúly: a SZÉP kártyára feltölthető extra pénzekkel is ezt akarják erősíteni. És ezekre az extra pénzekre reagálnak a szállásadók, hiszen aki a kártyával utazik, az kevésbé árérzékeny, mit az, aki a zsebből állja, készpénzzel fizet a szolgáltatásokért. Tehát a SZÉP kártáyknak lehet egyfajta árfelhajtó hatásuk. De tényleg megdöbbentő, mert én is azt hallottam, hogy egyes helyeken legalább másfélszeresükre drágultak a szállások árai a Balatonnál. Ugyanakkor a megnövekedett belföldi kereslet is lehet az áremelések oka, ami szintén egy normális piaci reakció

- mondta el a szakember.

Tavasz óta tudjuk, hogy a szállodák ára olcsóbb nem lett idén sem:

A Hunguest Hotels szobáit főszezonban az eredetileg tervezett árakon értékesítik, ami néhány százalékkal van a tavaly nyári felett

- tudtuk meg korábban a szállodalánc Kommunikációs Igazgatóságától.

A magánszállásadóknál vegyes a kép

De Dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke is hasonló tapasztalatokat szerzett az elmúlt hetekben, hónapokban:

A drágulás általános tendencia, ám ez elég sok okra vezethető vissza, nem kizárólag a covid miatt alakult így. Egyrészt ugye bevezették a TFH-t, a Turizmusfejlesztési hozzájárulást, amit ugyan az idén még nem kell befizetni, de már beárazták a szállásadók valamelyest. De persze a világjárvány is érezteti hatását, ugyan nem közvetlenül, de például egy vendégfogadó sok esetben 1-2 napot is kihagy két vendég között, a vírus miatt, hogy megfelelően fertőtleníteni tudja a helyiségeket. Ez nem csak vendégéjszakák kiesését jelenti, de az eszközök, fertőtlenítőszerek beszerzése is plusz költséget jelent. Ugyanakkor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy kevesebben lettünk, a TFH bevezetésével a gyengébb lábakon álló szállásadók elestek, kevesebb magánszállásadó van, mint korábban, viszont a kereslet nem csökkent, vendég legalább annyi, mint az előző években - legalábbis az utóbbi pár hétben már. Vannak kirívó, extrém esetek, akik irreálisan nagyot emeltek - bár én 100 százalékos emelésről nem értesültem - de biztos, hogy ők vannak kevesebben. Átlagosan én úgy gondolom, hogy egy 20 százalékos emelkedés volt a tavalyi évhez képest a magánszállásokon. Ez a korábbi évek drágulásához viszonyítva mindenféleképpen nagyobb arányú. De még egyszer hangsúlyoznám, átlagról beszélek, területileg nagy a szórás: a falusi turizmusban például nem emelkedtek olyan mértékben, sőt, a termálvárosokban sem, viszont a Balatonon iszonyatos volt a drágulás.

A Balaton népszerűbb, mint tavaly

A belföldi foglalások 34 százaléka szól a Balatonra június-augusztus viszonylatban, 2019-ben ez az arány 30 százalék volt

- ezt már a Szállás.hu adataiból derült ki. A Balatonnál a foglalások szállástípusonkénti eloszlása a következő volt:

apartman: 36%

hotel: 26%

vendégház: 17%

panzió: 12%

egyéb: 9%

Áremelésről a foglalási oldal nem tudott adatot szolgáltatni, azt tudták megmondani, hogy milyen változást képvisel az átlagos foglalási érték fejenként, éjszakánként: ez 4 százalékkal emelkedett 2019-hez képest a magyar tenger környékén.Országos szintén pedig a látszik az adataikból, hogy június-augusztus viszonylatban Siófok a legnépszerűbb úti cél, Eger a második, Balatonfüred pedig a harmadik.

Hivatalos: volt emelkedés!

A belföldi szállások árazásának tekintetében nagy szórás látható, de alapvetően két tendencia figyelhető meg, attól függően, hogy a szálláshely milyen árazási technikát használ. A szálláshelyek egy része fix árazást alkalmaz, azaz az egyes időszakokra már előre meghatározzák az árakat - ők egy nagyon minimális összeggel, de emelték tavalyhoz képest az áraikat. Például Észak-Magyarországon tavaly egy 4* wellness szállodában2 fős szoba éjszakánként 37.800 Ft volt főszezonban, idén pedig 39.200 Ft - ebben az esetben minimális eltérés tapasztalható.

A szálláshelyek másik része viszont dinamikus árazást alkalmaz, azaz a piac igényeihez igazítja az aktuális árait, ha nagy az érdeklődés, akkor egyre magasabb áron adja a szobáit. Itt már nagyobb áremelkedések is tapasztalhatóak, például az a szálloda Zalakaroson, ahol 84.000 Ft volt 2 éjszaka egy család részére, az idén 122.000 Ft kér ugyanerre az időtartamra. A balatoni apartmanoknál átlagosan 8%-os volt az áremelkedés, tavaly átlagosan 147.000 forintért, tudott 2 fő 7 éjszakára megszállni, idén pedig ez az összeg 154.000 Ft.

Általánoságban elmondható, hogy a népszerű úticéloknál figyelhető meg jobban a drágulás, mint például a Balatonnál. A belföldi utak jelenleg nagyon népszerűek, azt látjuk, hogy augusztus 20-ig a szálláshelyek nagyjából megteltek. Az őszi utazásoknál viszont az emberek kivárnak, nem is érkeznek nagyon foglalások szeptembertől

- mondta el a Pénzcentrumnak Ondok Csilla, az Invia marketing menedzsere.

