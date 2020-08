Ki lehet akasztani a megtelt táblát a Balatonra: ez várja a családokat a hosszúhétvégén

Tavasz elején még arról számoltunk be, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültek a vendéglátók a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése miatt. Sokuk csak a kormány által biztosított segély csomagnak köszönhette, hogy fenn tudott maradni, azonban sokan nem voltak ilyen szerencsések és kénytelenek voltak véglegesen bezárni. Most, hogy lazultak a szabályok és újra lehet utazni fordult a kocka.

Ha nem is gyorsan, de júniusban újraindult a balatoni idegenforgalom. Júliusban és augusztusban pedig felfutott, talán még magasabbra is, mint ahol tavaly tartott ugyanebben az időszakban. Azonban az egész év gazdasági sikerességének szempontjából kulcskérdés az őszi időszak, hiszen a nagy fesztiválok idén elmaradtak, ugye ez hatalmas kiesés volt mind vendégéjszakákban, mind a Balaton árbevételének tekintetében. Szerencsére idén nagyon sokan választották a Balatont

– fogalmazott Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Nemrég mi is körülnéztünk a Balatonon, hogy hányan is választották a magyar tengert idén az Adria helyett. Számunkra is meglepő volt, hogy akármerre indultunk el mindenhol telített éttermeket és szállásokat találtunk. A délipart egyik közkedvelt éttermében csak este fél tízre kaptunk már asztalt. Az északi parton két hétre előre szinte alig találtunk szabad szobát, végül a parttól kicsit beljebb Tapolca közelében leltünk rá egy kis panzióra, ahol még fogadtak bennünket. Azonban itt nem voltunk rutinosak, nem foglaltunk előre asztalt. Gondoltuk, ha nem a parton szeretnék vacsorázni, akkor nem lesz rá szükség. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy mindig tájékozódjunk előre az éttermek nyitva tartásáról, hiszen nagyon sok csak szerdától vasárnapig fogad vendégeket. A Káli-medence irányába vettük az irányt, négy éttermet jártunk körbe, ezek közül egy zárva volt a többiben pedig nem volt szabad asztal, így végül Badacsonyban kötöttünk ki, ahol végre fogadtak bennünket.

Bátran ki lehet tenni a „megtelt” táblát. Júniusban a hétvégék voltak ilyen terheltek, de augusztusban azt tapasztaljuk, hogy már a hétköznapok is ugyan olyan telítettek, mint a hétvégék. Augusztus az ugye a nyár gerince, mindenki ilyenkor megy szabadságra ezért is lehet sok emberrel találkozni a különféle turisztikai központokban. Azonban a forgalomnak is van egy maximum kapacitása, nem lehet több vendéget fogadni, mint amennyit elbír az adott hely

– mondta a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Hogy a Balaton vissza tudja-e hozni az elveszített bevételeket az még nagy kérdés. Sok múlik azon, hogy mennyire lehet megnyújtani a szezont. A nyári fesztiválok ugyan elmaradtak viszont ősszel a kisebb gasztronómiai rendezvényekkel még lehet számolni. Így talán a tavasz kiesését az ősz vissza tudja hozni és hasonló évet tudnak zárni a tó partján, mint tavaly.

Az, hogy az emberek idén inkább a belföldi utazások mellett döntöttek jót tett a gazdaságnak, de mi a helyzet az egészségünkkel? A nyár elején a szakemberek többször is felhívták a figyelmünket arra, hogy milyen szabályokat kell vagy érdemes betartanunk, ha nyaralni indulunk. Korábban Prof. dr. Jakab Ferenc a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője többször is hangsúlyozta a maszkok használatának fontosságát és a kellő távolságtartást, a strandokon is. De már korábban, a járvány magyarországi megjelenésekor is minden szakértő arról beszélt, hogy milyen óvintézkedéseket kell elvégeznünk, hogy távoltartsuk magunktól a SARS-CoV2-t. Ezeket az ajánlásokat most is érdemes betartani.

Természetesen nagyon fontos az is, hogy fellendüljön a gazdaság, és ha a járványügyi helyzet engedi, akkor menjünk a Balatonra, menjünk nyaralni, de szem előtt kell tartani, hogy a vírus még jelen van, sőt. Ahogy már számtalanszor elmondtam, elmondtuk: maszk viselés, távolságtartás, kézmosás. Ezeket most is ugyanúgy be kellene tartan, ahogy korábban. Fontos lenne, hogy az emberek megértsék azt, hogy a maszk viselése az most közösségi érdek, és ha máshol nem is legalább ott hordják, ahol kötelező. Tehát utazzunk, ha azt a feltételek engedik, de bárhol is vagyunk tartsuk be a szabályokat

– hangsúlyozta dr. Kemenesi Gábor a PTE virológusa.

A szakértők szerint teljesen érthető az emberek reakciója és az is, hogy egyre többen tagadják a vírus létét, hiszen alig kapnak megfelelő tájékoztatást. Ezért is tapasztalhattuk mi is azt a Balaton tekintetében, hogy nagyon kevesen tartották be a szabályokat és sokan még ott sem használtak maszkot, ahol valójában kötelező lett volna. Az éttermek nagyrészében odafigyeltek a járványügyi előírások betartására és szinte mindenhol biztosítottak kézfertőtlenítési lehetőséget és nagy gondot fordítottak a higiéniára. A legtöbb strandon – ahol jártunk – azonban azt tapasztaltuk, hogy a fürdőzők nem figyelnek az ajánlásokra és nem tartják a kellő távolságot egymástól.

Címkép: MTI, Varga György

