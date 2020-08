Évek óta nem látták a különleges állatokat: batlák tűntek fel Dévaványa környékén

A kiadós esőzések után nagyméretű vízállások alakultak ki a mélyedésekben és az egykori Betrettyó-érmaradványokban

- írják a közleményben.

A vízállásokon népes madárseregek jelentek meg, több száz nyári lúd, tőkés réce, dankasirály és pajzsoscankó tartózkodott a területen, s a bíbicek is előszeretettel fürdőztek a sekély vizekben. A víz szélén egy alkalommal nagy örömünkre négy batlát is felfedeztünk, melyek szorgosan kutattak táplálék után. A batlák kedvelt tápláléka a pióca, amely leginkább az ilyen sötét típusú, sekély vizekben fordul elő.



Dévaványa térségében már húsz éve nem láttunk batlákat, de a Körös-Maros Nemzeti Parkon belül két helyen is költenek. A Biharugrai-halastavakon már évek óta fészkelnek, a Gácsháti-halastavakon pedig idén jelentek meg először költőfajként.

