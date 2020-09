Íme Magyarország legszebb helyei ősszel, köztük Észak- és Nyugat-Magyarország legszebb helyei!

A nyári hőség múltával végre eljött az őszi kirándulóidő! Idén a 2020-as koronavírus járványra való tekintettel sajnos hanyagolnunk kell a külföldi utazásokat, ám aggodalomra semmi ok, ugyanis ettől függetlenül rengeteg kirándulási lehetőség vár ránk belföldön is! Olvasóink számára készítettünk egy válogatást, amelyben ötleteket adunk az őszi hétvégék eltöltésére: Magyarország legszebb helyei ősszel is várják a kiránduló családokat, baráti társaságokat! Válogatásunkban ajánlunk apró, vidéki falvakat azoknak, akik csendes kikapcsolódásra vágynak, hegyi kirándulóhelyeket a túrázás szerelmeseinek és fantasztikus borvidékeket, hogy kiadhassuk a gőzt egy végigdolgozott hét után.

Észak Magyarország legszebb helyei

Ha a kérdést, hogy hol vannak Magyarország legszebb helyei ősszel, meg kell válaszolnunk, az első tippünk Észak-Magyarország hegyvidéke. Nincs is gyönyörűbb egy hegyi kilátónál a százféle színben pompázó fák fölött. A Mátra és a Bükk hegyeiben válogathatunk bőségesen a túraútvonalak között attól függően, hogy mennyire szeretnénk megerőltetni magunkat. Nem kell aggódni, ezeken a helyeken azok is jól tudják érezni magukat, akik nem vágynak többre egy kis erdei sétánál! A következő északi helyszíneket ajánljuk:

Bánkút:

A téli síparadicsom tavasszal, nyáron és ősszel a túrázók kedvelt célpontja: a könnyű és tetszőleges hosszúságú túraútvonalakon egy egész napot is eltölthetünk, sőt, a tisztásokon egy kellemes délutáni pikniket is rendezhetünk, hogy megpihentessük fáradt izmainkat. Biciklis kirándulóknak is ajánljuk!

Szalajka-völgy:

A fent említett bánkúti túraútvonalakon keresztül Szilvásvárad-Szalajkavölgy irányába is eljuthatunk, akár gyalogszerrel! Ha gyakorlott túrázók vagyunk, érdemes egy egész napot rászánni egy ilyen útvonalra és a végén megkóstolni a híres szilvásváradi sült vagy füstölt pisztrángot!

Kékestető:

Az ország legmagasabb pontja az örök klasszikus kirándulóhelyek közé tartozik: ugyanúgy, mint a Szalajka-völgy esetében, nem árt néha ellátogatni a kilátóba, elkortyolni egy finom kávét és gyönyörködni a hegyről elénk táruló panorámában.

Hollókő:

Hogy az északi válogatásunkban ne csak a természet közelségét ajánljuk, meg kell említenünk Hollókőt, a falut, ami gyakorlatilag egy élő múzeum. A Cserhát közelében lévő településen időutazást élhetünk át: megéri megszállni és hódolni a hungarikumoknak.

Nyugat-Magyarország legszebb helyei

Északot hátrahagyva nyithatunk nyugat irányában is, fedezzük fel a helyi látnivalókat! Habár Nyugat-Magyarországon aránylag kevesebb túrázási lehetőségünk van, a helyek nem fognak csalódást okozni.

Őrség:

A határmenti dombvidék egészen sajátos formában maradt az utókorra: a falvak házai a dombtetőkön épültek, emellett az itt élők változatlanul lakják a vidéket a Honfoglalás óta! Látogassunk el az Őrségbe és csodáljuk meg a vidéket, a haranglábas faépítészetet és a régi templomokat!

Szentbékkállai kőtenger:

A káli-medencei turzások kihagyhatatlan nyugati látnivalók: ezeket a megkövesedett homokturzásokat egyedülálló formájúra koptatta az idő. Ha már ott vagyunk, az Ingó-kőre is érdemes felmennünk, ugyanis felejthetetlen élmény, ahogy az óriási kő megbillen alattunk!

Nagycenki kastély:

Nagycent kastélya méltán kiérdemli, hogy Magyarország legszebb helyei között említsük. Tegyünk egy sétát a kastély parkjában, csodáljuk meg a múltat idéző belső tereket!

Kedvenc borvidékeink: 4 mesés aprócska falvacska Magyarország legszebb helyei között

Miről árulkodik az ősz? Az érett szőlőfürtök ilyenkor már szüretre készek, a magyar borvidékek pedig várják, hogy megkóstoljuk a sok finom bort, például egy kemencés vacsora társaságában! A következő borvidékekre mindenképpen megéri ellátogatni, ha kedvelt programjaink közé tartozik a borkóstolás:

Csopak:

A Balaton északi partján lévő falu közismert borvidék. Kapjuk el a vénasszonyok nyarát, fürödjünk egyet a Balatonban, majd kényeztessük magunkat Csopak egyik borospincéjében!

Etyek:

Etyek a budapestiek egyik legkedveltebb kirándulási célja, ha borozásról van szó, ugyanis nagyon közel van a fővároshoz, de már átélhetjük az igazi falusi hangulatot a borospincék között sétálgatva.

Villány:

Villányt nem kell bemutatnunk: Tokaj mellett az ország másik leghíresebb borvidékeként tartjuk számon, ahol a vörösborok dominálnak. Vessünk egy pillantást a környék szőlővel borított dombjaira is!

Cák:

Egy kevésbé ismert hely a Cáki pincesor, Kőszeg közelében, ahol mesébe illő kis házakkal és szintén kihagyhatatlan hungarikumokkal ismerkedhetünk meg.

Címlapkép: Getty Images