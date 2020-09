Ha rendhagyó kalandra vágysz: elhagyatott helyek Magyarországon

Elhagyatott faházak az erdő mélyén? Szellemvárosok az Isten háta mögött? Nem egy horrorregény elevenedett meg, félelemre semmi ok! A mai modern, felgyorsult világban sokan kifejezetten szívesen látogatják az elhagyatott helyek környékét. Aki szereti idejét egy titkos tóparton tölteni vagy akár üres épületek tetejéről kémlelné a panorámát, ahol senki nem zavarja, egy-egy napra úgy érezheti magát, mintha valamikor a múltban megállt volna az idő, és most ő is részese lehet ennek a csodának. Cikkünkben bemutatásra kerülnek olyan elhagyatott helyek Magyarországon, ahol a madár sem jár, ám olykor-olykor megihletnek egy kalandos kedvű fotóst vagy turistát.

Mire figyelmeztetnek az elhagyatott helyek?

Az elhagyatott helyek leginkább békések, ám mégis hátborzongató érzéseket váltanak ki az utazóból: az ismeretlen keveredik az ismerttel, változatlannal. Tudjuk, hogy az érintetlen területhez akár még évtizedekig nem fognak hozzányúlni, ám sosem tudhatjuk, milyen meglepetésekbe ütközhetünk. Az elhagyatott helyek figyelmeztetik az arra járót az emberi alkotások múlandóságára és arra, hogy saját szándékunkból ítélünk idilli helyeket, épületeket a feledés homályának. Ha rajongsz az elhagyatott helyek hangulatáért, látványvilágáért, a következő helyeket Neked találták ki:

1. Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

Az OPNI, másnéven Magyar Királyi Tébolyda Lipótmezőn található elhagyatott épülete ma is felborzolja a kedélyeket. Az egykori elmegyógyintézetet 1868-ban építették és 139 éven keresztül működött, egészen 2007-ig, amikor is bezárták, az épület pedig azóta elhagyatott. A nevével ellentétben maga az intézet nem ad okot gyanúra: története szerint kíméletesen bántak a betegekkel, a második világháború alatt és után pedig katonai kórházként üzemelt, ahol tbc-s, ideg- és elmebeteg orosz katonákat láttak el.

2. Az elhagyatott erdei kemping

A Balatontól mindössze 3 kilométerre fekvő elhagyatott helyek méltó forgatási színhelyei lennének egy horrorfilmnek. Az üres házikók, bódék és egyéb épületeket aszfaltozott úton megközelíthetőek, ám a zöld területeket felveti a gaz és gyakran találhatunk elhagyott bútordarabokat, de még vécécsészéket is. Ha valaki rajong a világvégi, poszt-apokaliptikus témákért, ez az elhagyatott hely megér egy délutáni sétát.

3. Az elhagyatott gyermekkórház

Több, mint 25 éve áll és vár érintetlenül, elhagyatottan a Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely, amelyből később gyermekkórházat alakítottak ki. Az épület 1904-ben kezdte meg működését, kezdetben 1100, majd több, mint 4000 gyermeket ellátva, ugyanis az első világháború okozta pusztításban a hadiárvák száma megsokszorozódott, az épület pedig túlzsúfolttá vált. A gyermekkórház ma már elhagyatott, falait, ajtajait számos graffiti „ékesíti”.

4. Kis-Moszkva

Ahogy a keleti blokkban mindenütt, a hidegháború alatt nálunk is épültek szovjet laktanyák, sőt, talán ezek a leginkább elhagyatott helyek Magyarországon. A laktanya több épületből, lakóházból, kiszolgáló létesítményből állt, egy kisebb katonai városra hasonlított, amely fenntartotta saját magát. A rendszerváltás után távozó szovjet katonák elhagyták az épületeket, Kis-Moszkva pedig azóta lakatlan szellemvárosként működik.

5. FÉGARMY

A Fegyver- és Gépgyár Rt. a magyar fegyveripar egyik meghatározó szereplője volt. 1891-ben alapították, a Gubacsi út felől megközelíthető gyárban puskákat, pisztolyokat gépfegyvereket gyártottak, amelyek még a Magyar Honvédséget is kiszolgálták. A gyár a második világháború alatt élte virágkorát, ahol ekkoriban körülbelül 10.000 dolgozót foglalkoztattak, míg 1944-ben le nem bombázták. A gyár később folytatta működését, ám 2004-ben végleg csődbe ment, azóta az elhagyatott helyek sorát gyarapítja.

Veszélyesek az elhagyatott helyek Magyarországon?

Ezek az elhagyatott helyek alapvetően nem veszélyesek, főleg, amelyeket nem- vagy nehezen közelíthetünk meg, éppen azért, mert a világtól elzárva léteznek egy-egy kis időkapszulaként; ám, ahogy a nagyszüleink mondanák: sosem árt vigyázni! Úgy viszonyuljunk az elhagyatott helyek meglátogatásához, hogy másnak is eszébe juthat felkeresni őket, bármilyen okból kifolyólag. Az erdei szellemfalvakban, házakban nem igazán más emberek miatt kell aggódnunk, ugyanis nagyobb veszélyt jelenthetnek ránk a vadállatok, elkóborolt kutyák.

Címlapkép: Getty Images