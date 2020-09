Rengeteg településnek járt a támogatás: erre költötték

Összesen 339 település nyert tavaly pályázaton pénzt tanya- és falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan személygépjármű beszerzéséhez, írja a Magyar Nemzet a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, Gyopáros Alpár tájékoztatása alapján.

Új falugondnoki szolgálathoz kapcsolódóan 136 pályázat volt sikeres. A meglevő falugondnoki szolgálathoz 23 településen vásároltak új gépjárművet, míg 114 helyen lecserélték a régi buszt.

Emellett új és meglevő tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódóan 12, illetve 16 önkormányzat szerezhetett be pályázati támogatásból gépjárművet, 38 helyen pedig lecserélték a régi buszt. A támogatást nyert, de kisbusszal már eddig is rendelkező önkormányzatok közül 74 felajánlotta használt, de jó állapotú gépjárművét határon túli magyar szervezeteknek, így egyesületeknek, egyházközségeknek, általános iskoláknak, alapítványoknak és önkormányzatoknak. A buszok Romániába, Szlovákiába, Szerbiába, Ukrajnába és Horvátországba kerülnek.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos rámutatott arra is: az elmúlt időszakban többször is nőtt a falu-és tanyagondnoki szolgálatok támogatása, illetve bővült a pályázatban érintettek köre is. Idén a korábbi 600 helyett már a legfeljebb 800 lakosú, hamarosan pedig a legfeljebb ezerfős települések is foglalkoztathatnak falugondnokokat. A szolgálat normatív támogatása évek óta folyamatosan nő, a korábbi, alig 2,5 millió forintról 2021-re 4,5 millió forintra emelkedik.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!