TOP 5 kalandpark Magyarország: Sobri Jóska kalandpark, Zemplén kalandpark és sokan mások

Olyan programokra vágysz, amelyek ötvözik a sportot, a családi kikapcsolódást és az izgalmat is? A legjobb választás kicsik és nagyok számára a kalandpark! A magyar kalandpark programok különböző nehézségű pályákat biztosítanak, hogy a család minden tagja kellő kihívással nézhessen szembe és kellemes hétvégi kikapcsolódással tölthessék el szabadnapjaikat. Cikkünkben leírjuk, hol van kalandpark Magyarországon, melyek a legnépszerűbb kalandpark programok és melyek a legnépszerűbb kalandparkok.

Mit lehet csinálni egy kalandparkban?

A kalandpark sokrétű programot biztosít a látogatók számára, köztük nehezebb, extrémebb lehetőségekkel. A kalandpark programjai közé tartozik az eredi labirintusok, mászási lehetőségek felfedezése, a drótkötélen siklás, a bobozás és különböző vizes programok is, attól függően, hogy milyen vidéken szeretnénk kiélvezni a kalandpark nyújtotta lehetőségeket. A következő TOP 5 kalandpark lista segítséget nyújthat a kalandos kedvű családoknak, kikapcsolódni vágyó baráti társaságoknak:

#1 Sobri Jóska Kalandpark, Kislőd

Sokakban merül fel a kérdés, hogy a Sobri Jóska Kalandpark hol van? A kalandpark egy Kislőd nevű, alig 1200 fős településen található, Ajka közelében, a Balatontól északra. Maga a Sobri Jóska kalandpark az apró faluhoz képest kifejezetten nagy, 30 hektáros területen helyezkedik el. A következő kalandpark programok közül válogathatunk:

erdőpróbák, erdei játékok

extrém drótkötélpálya

vízi dodzsem

fűzfalabirintus

játszótér

#2 Zemplén Kalandpark, Sátoraljaújhely

A zempléni kalandpark az ország legészakibb régiójában található, a szlovák határ közvetlen közelében, gyönyörű, hegyi környezetben. A kalandpark programok széles spektrumából válogathatunk:

extrém drótkötélpálya

Magas-hegyi kilátó

nyári bobpálya

műanyag sípálya

libegő

mászófal

#3 Zamárdi kalandpark, Zamárdi

Újfent a Balatonnál járunk: a Zamárdi kalandpark tökéletes azok számára, akik megunták a strandolást és felpörögni vágynak. Számtalan vizes és szárazföldi kalandot próbálhatunk ki e kalandpark esetében is:

drótkötélpálya

vízi dodzsem

4 gyermekpálya

4 juniorpálya

7 felnőttpálya

labirintus

gyermekjátékok (élmény-gőzmozdonyozás, kincsmosás)

#4 Kerekerdő Kalandpark, Kerekegyháza

Bizony nem csak a hegyekben, völgyekben élhetjük ki kalandvágyunkat: ez a Kecskemét közelében lévő kalandpark egy egészen más jellegű szórakozást biztosít a család számára. A kalandpark természetesen a tölgyerdei érdekességekre fókuszál, ám itt sem kell nélkülöznünk az adrenalint, ugyanis számos izgalmas pálya közül válogathatunk. A Kerekerdő Kalandpark programjai:

erdei drótkötélpálya

erdei tanösvény

íjászat

labirintus

airsoft játékok

#5 Dínó- és Kalandpark, Rezi

Hogy a legkisebbeknek is kedvezzünk, válogatásunkba egy igazán izgalmas kalandpark is bekerült, ez pedig a Rezi Dínó- és Kalandpark, ahol a gyerekek megtapasztalják az önfeledt játékot az őslények birodalmában. Rezi szintén a Balaton közelében található, félúton Veszprém és Zalaegerszeg között. Ha már ott vagyunk, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra is szánjunk időt! A kalandpark programjai:

sziklamászás

dinoszaurusz-ügetés

a témához illő gyermekjátékok (kincsmosás, labdagömbök)

fosszíliák, mozgó dínók

Címlapkép: Getty Images