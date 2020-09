Nem csak a menetrend változott: mától olcsóbban lehet utazni több dunántúli vonalon

A vasúti közlekedés versenyképesebbé és vonzóbbá tétele érdekében, a gyorsvonati pótjegy eltörlésével az érintett viszonylatokon átlagosan 10 százalékkal olcsóbbá vált az utazás, és egyszerűbb lett a jegyváltás. Négy vonalon az InterCity kocsik a pót- és helyjegy helyett egységesen 300 forintos helyjeggyel vehetők igénybe. Az árcsökkentő intézkedések révén a 65 éven felüliek és a 6 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak az érintett gyorsvonatokon. A Nagykanizsa, illetve Keszthely és Budapest közötti viszonylatot eggyel alacsonyabb díjövezetbe sorolták, így a virtuális díjszámítás alapján kevesebbet kell fizetni. A Volánbusz több viszonylaton a vonatközlekedéshez igazította a menetrendjét.

Vonzóbb és színvonalasabb kínálat szolgálja mától a közép-dunántúli térségben a közösségi közlekedést választókat. A Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szombathely, a Balaton déli partja, Székesfehérvár és Veszprém térségében élők közlekedése vált kényelmesebbé, tervezhetőbbé és olcsóbbá a MÁV-START által szeptember 28-tól életbe léptetett jelentős árcsökkentő intézkedéseknek és bővített menetrendi kínálatnak köszönhetően. Kedvezőbb áron lehet igénybe venni az InterCity-ket a Budapest–Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely, illetve Zalaegerszeg és a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, valamint Keszthely közötti viszonylatokon, mert a vonatok InterCity kocsijait pót- és helyjegy helyett egységesen 300 forintos helyjeggyel lehet igénybe venni. Ez az intézkedés akár 475 forintos megtakarítást is jelenthet Szombathelyig.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján megszűnt a gyorsvonati pótjegy a Székesfehérváron áthaladó, korábban pótjegyköteles vonatok, valamint a Keszthely–Szombathely és Pécs–Tapolca viszonylatokon közlekedő vonatok esetében. A Székesfehérvártól távolabbra vagy távolabbról utazók akár 475 forinttal olcsóbban, a 65 éven felüliek és a 6 év alattiak pedig díjmentesen használhatják az érintett gyorsvonatokat. A pótjegyek eltörlése jelentősen bővíti a felár nélküli kínálatot a székesfehérvári utasok, a megyeszékhelyen átutazók számára.

A jelentős árengedményeknek köszönhetően a Budapest és Székesfehérvár között vonatozóknak csak a 2010 óta érdemben nem emelkedett alaptarifákat kell megfizetniük a gyorsvonatokon is. Így azonos költséggel jelentősen több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére az elővárosi járatokon, kényelmesebbé téve a vasúti közlekedést a főváros vonzáskörzetében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jövőképe alapján a korszerű közösségi közlekedés utasbarát, innovatív, fenntartható, integrált és rugalmas. A nagyarányú fejlesztések eredményeként a vasút a menetidők terén a buszközlekedéssel és az autózással szemben is versenyképes szolgáltatást kínál a Dunántúlon. A több járattal és olcsóbb utazással a teljes közösségi közlekedés vonzereje nő a térség nagyvárosai és a Balaton felé is

- mondta Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.

Ahhoz, hogy a vasút még vonzóbb alternatívát jelentsen utasaink számára, a menetrendi és a tarifareformok elengedhetetlenek. Bízom benne, hogy a mai naptól érvényes változások nemcsak a dunántúli közlekedőknek jelentenek átlagosan 10%-kal olcsóbb utazást, hanem a későbbiekben az utasbarát intézkedéseket más viszonylatokra is ki tudjuk majd terjeszteni

- tette hozzá Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A vasúttársaság további intézkedésekkel is kedvezőbbé tette a vonatok használatát a térségben: Keszthely, illetve Nagykanizsa és Budapest meghatározott állomásai (Déli, Kelenföld, Keleti, Ferencváros, Kőbánya-Kispest, Ferihegy) közötti útvonalra virtuális díjszámítást vezetett be, ami azt jelenti, hogy mindkét irányban a jelenlegi, jellemzően a 200-240 km-es díjövezetbe tartozó menetdíjak helyett egy díjövezettel kevesebbet kell fizetni. A nagykanizsai utazások a 220 kilométeres, míg a keszthelyi utazások a 180 kilométeres övezetbe tartoznak már, ezzel is csökkentve a jegyek árát.

A Balaton déli partján mától a nyári és utószezoni időszakon kívül is óránkénti távolsági közlekedést biztosít a vasúttársaság reggel 6 óra 35 és este 19 óra 35 perc között. Nagykanizsa és Keszthely, illetve Budapest között óránkénti váltásban (az egyik órában Nagykanizsára, másik órában Keszthelyre) Balaton, illetve Tópart néven InterCity vonatok közlekednek a gyorsvonatok helyett. Ez a Budapest és Székesfehérvár között utazóknak előnyös, mert egész nap félóránként, 38 perces menetidővel közlekednek az InterCity-k.

Az érintett nagyvárosokban a vasúti ütemes menetrendhez autóbuszos csatlakozásokat alakított ki a Volánbusz. Szeptember 28-tól többek között Budapest és Zalaegerszeg között öt, Budapest és Nagykanizsa között négy, Budapest és Székesfehérvár között hat új járatpár lesz naponta. Az autóbuszjáratok többsége esetében a menetrendet úgy alakította ki a társaság, hogy az InterCity vonatok indulásai között egyenletes, a fővárosba utazók számára optimális indulási és érkezési időpontokat biztosítson. A Budapest és Zala megye között visszaálló autóbuszjáratok tekintetében a Volánbusz magas szolgáltatási színvonalat biztosító autóbuszokat közlekedtet majd, melyek többek között wifivel, USB és 230 V hálózati csatlakozóval is rendelkeznek, ezzel is biztosítva utasaink mobil eszközeinek töltési lehetőségét, hozzájárulva az utazási idő hasznos eltöltéséhez.

Budapest és Székesfehérvár között hat új járatpár indul, valamint újra közvetlen autóbuszjárat köti össze Tamásit Székesfehérvár érintésével a fővárossal, de Budapest–Tápiószecső–Tápiószentmárton/Tóalmás–Szentlőrinckáta, valamint Budapest és Kisbér közötti vonalakon is módosult, bővült a kínálat.

A közösségi közlekedésért felelős döntéshozók és a szolgáltatók célja, hogy a vasúthálózat adja a közösségi közlekedés gerincét. Ehhez össze kell hangolni a buszok és a vonatok menetrendjét, meg kell szüntetni a költséges és kihasználatlan párhuzamosságokat, meg kell teremteni az egységes forgalomirányítást és utastájékoztatást. További menetrendi és díjpolitikai intézkedésekkel növelik a környezetkímélő közlekedési mód vonzerejét, javítják az utasok kiszolgálásának színvonalát. A menetrendet és a tarifát érintő újítások a tervek szerint nemcsak a Dunántúl középső részén jelennek meg, azokat a későbbiekben kiterjeszthetik más viszonylatokra is. A vasúttársaság a teljes vasúti és autóbuszos tarifaközösséget 2022-től szándékszik országos szinten életbe léptetni.

A módosításokról részletesen a MÁV-csoport és a Volánbusz honlapján tájékozódhatnak az utasok.

