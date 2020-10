Hatalmas változások a Balatonnál: így alakul át a közlekedés

A Balaton Fejlesztési Tanács online konferenciáján elhangzottak szerint a Balaton-régió közlekedésfejlesztési stratégiájában a fő cél a Balaton vasúti körbejárhatóságának biztosítása, vagyis a régión belüli közlekedési problémák megoldása - írja a portál.

A tervek szerint jövő év júniusára készül el az északi parton a Szabdbattyán és Balatonfüred közötti szakasz villamosítása és előkészítik a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely szakaszt is. Borbélyné Szabó Ágnes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője elmondta, hogy folytatódik a vasúti és az autóbuszos közlekedés összehangolása is a régióban, amelynek következő lépéseként még ebben a hónapban változásokra lehet számítani a balatonaligai közösségi közlekedésben év végéig pedig a déli parton igazodik majd jobban a vasúthoz a buszos közlekedés.



Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta, zajlik 13 dél-balatoni vasútállomás rekonstrukciójának előkésztése, amelyből 6 kivitelezése még forrásra vár. Folyamatban van az észak-balatoni vasútállomások rekonstrukciójának, 10 helyszínen az akadálymentesítésnek a tervezése is, de a megvalósításra még nincs forrás.

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte, az elmúlt időszak fejlesztéseivel sikerült az ország több pontjáról is jobban megközelíthetővé tenni a Balatont, és vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést.

Viszont a járvány miatt csak június második felében indult be a forgalom a régió felé, így az utasforgalom idén 15 százalékkal csökkent a tavalyi nyári szezonhoz képest. Érdemes azonban kiemelni, hogy a csökkenő forgalomban is 30 százalékkal több kerékpárt szállítottak, ezzel elérték a kapacitásaik határait.

Jövőre KISS motorvonatokat is szeretnének üzembe állítani, és a tervek között szerepel az igen népszerűnek bizonyult új, Győr-Balatonszentgyörgy közvetlen utazási lehetőség Kaposvárig történő meghosszabbítása.

Címlapkép: Getty Images