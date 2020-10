Nagyszabású felújítás kezdődik az autópályán: mutatjuk, melyik szakaszokat érinti

Több szakaszon, összesen több mint 10 kilométeren újul meg az M3-as autópálya, teljes egészében hazai forrásból, közel 1,5 milliárd forint értékben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő időszakban szakaszosan, ütemezetten adja át a munkaterületet a kivitelezőknek. A munkavégzéshez kapcsolódó korlátozások október 12-én, hétfőn lépnek életbe, a beruházások várhatóan november végén fejeződnek be.

A beavatkozások Aszód térségében a külső sávot, a 85-ös és 90-es kilométerszelvények között Ludas környékén két szakaszon a külső és a belső sávot, illetve a Nyíregyháza felé vezető oldalon a 121-es és 126-os kilométerszelvények között Mezőkövesdnél mindkét forgalmi sávot érintik majd.

A több szakaszt érintő munkálatokhoz kapcsolódóan meghatározott ütemterv alapján építik ki a munkaterületeket és az ahhoz kapcsolódó tereléseket és korlátozásokat. Ahol szükséges és lehetséges, ott sávelhúzásos terelés mellett zajlanak a munkálatok, hogy az autópálya 2x2 sávos kapacitása megmaradhasson. Így az Aszód térségi szakasz felújításánál a Nyíregyháza felé vezető oldalon a forgalom a leálló- és a külső sávon haladhat, míg a Budapest felé vezető oldalról egy sávot átterelnek a Nyíregyháza felé vezető oldal belső sávjára, a munkavégzés mellett a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot használhatják majd a közlekedők 80 kilométer/órás sebességkorlátozás mellett. A felújítási munkák során rövid ideig a 90-es jelű Nagyfüged, Ludas csomópontban sem lehet majd felhajtani a főváros felé, az időjárási körülményektől függően előreláthatóan 2020. október 17-e és 22-e között. A csomópont további három le- és felhajtó ágait a munkaálatok nem érintik, azok a munkavégzés ideje alatt továbbra is használhatóak lesznek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat, előjelzéseket mindenképpen tartsák be. A sávelhúzásoknál és korlátozásoknál időben soroljanak be a torlódások és a balesetek elkerülése érdekében. Tekintettel arra, hogy a felújítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-as telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.