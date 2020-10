Méregdrága ősz vár a magyar autósokra: nincs mese, fizetniük kell

Az elmúlt hetekben végleg és visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz, és jelenleg éppen a zordabbik arcát mutatja. Az időjárás szinte egyik pillanatról a másikra váltott indiánnyárból hűvös, esős, szeles októberbe, ráadásul, ahogy mi is megírtuk, a Kékestetőn szerdán már havazott is. A naptárt és a meteorológiai jelentéseket böngészve az autótulajdonosoknak bizony lassan el kell kezdeniük a kocsi téli felkészítésén ügyködni, aminek az egyik, ha nem a legfontosabb része az abroncscsere. A nyári abroncs egyszerűen nem alkalmas a téli közlekedésre. Ha a télire is fent hagyott nyári abroncs miatt okozunk balesetet, a kár már egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is nagyobb lesz, mintha vettünk volna négy téli abroncsot, írja a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

A széles méret-, ár- és minőségbeli kínálatból nem könnyű feladat kiválasztani a számunkra ideálisat. Bárhogy is döntünk, a szövetség tanácsait érdemes megfogadni:

nem érdemes bizonytalan, kétes eredetű (például ismeretlen távol-keleti importból származó) abroncsokat venni,

sem használtat, még akkor se, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak,

vásárláskor érdemes kikérni a gumiabroncs-szervizes szakember véleményét,

és ami végképp tilos: ne kombináljuk a téli abroncsot a nyárival, a fizikát ugyanis nem lehet becsapni!

Jól tesszük azt is, ha szakműhelyt választunk - egy kereket otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert nem tudjuk otthon kalibrálni, mint ahogyan centrírozni sem tudunk megfelelő berendezések nélkül. Ha kerékre szerelt téli-, illetve nyári-szettet cserélgetünk, akkor egyrészt olcsóbban megússzuk a tavaszi-őszi váltást (magyarán kisebb a szervizdíj), másrészt az abroncsot is kíméljük.

Ennek apropóján most megkérdeztünk néhány gumiszervizt szerte az országban, mik a tapasztaik a gumicsere-szezon beindulását illetően. Az első jó hírünk az, hogy az általunk megkérdezettek közül egyik szerviz sem hajtott végre számottevő áremelést, és a szolgáltatásaikban sem történt változás az elmúlt időszakban.

A debreceni Tóth Gumiszerviz szakembere szerint kezd beindulni a szezon, de azt még nem lehet mondani, hogy benne lennének a sűrűjében. A csúcs idején általában 50-60 kocsi szokott naponta jönni hozzájuk, most egyelőre a 8-10-nél tartanak. A szakember szerint

október közepe után várható a roham indulása, jellemzően 23-a környékén, ami ezúttal (is) hosszú hétvége lesz, így valószínűleg sokan kelnek útra.

Akik előrelátóbbak, elkezdik már most felrakatni, de a szezon egyébként egészen december közepéig tart. Náluk érkezési sorrend van, nem időpontfoglalás, így aki délután 5 óráig megérkezik, mindenképp elvállalják a 6 órai zárásig. Árlistájuk alapján személygépkocsi szerelését 12"-tól -16"-ig 1000 forintos áron vállalják, a centírozás ugyancsak 1000 forintba kerül, együtt a kettő 1500 forint.

A szegedi Elitguminál jellemzően most még a céges ügyfelek vannak túlsúlyban a gumicserét illetően. Nagy kérdés számukra (is), hogyan alakul a vírushelyzet, lesznek-e korlátozások vagy sem – természetesen mint mindenki, ők is abban bíznak, hogy nem lesznek, ebben az esetben pedig a megszokott szezonra számítanak. Tavasszal, a drasztikus korlátozások időszakában jelentősen visszaesett a forgalmuk, a nyári gumis szezon is legalább egy hónappal kitolódott, habár ez amúgy is hosszabb, mint a téli, akár 2-3 hónapig is eltart, mondta el érdeklődésünkre a gumicentrum szakembere. A téligumi-szezon kezdete szerinte időjárásfüggő, jellemzően akkor indul be, amikor tartósan 7 fok alá csökken a hőmérséklet.

A koronavírussal kapcsolatban annyi változás mindenképp észrevehető, hogy sokan már most igyekeznek „letudni” a gumicserét, gondolván az esetleges majdani korlátozásokra.

Az esős, hideg időszak is hirtelen köszöntött be, sokan félnek attól, hogy ugyanilyen hirtelen jön a tél is. A szakember viszont úgy gondolja, november közepénél-végénél hamarabb nem lesz annyira drasztikus az időjárás, hogy téli gumit kelljen cserélni. „Ha most feltesszük a téli gumit, majd kisüt a nap és jó idő lesz, csúszni fog a felmelegedett aszfalton. Viszont a nyári gumi akkor csúszik, ha leesik az eső és lehűl az idő 10 fok környékére. Ezért főleg attól függ a csere, ki hogyan mérlegel. Tényleg van benne lutri” - mondta el a HelloVidéknek.

Időpontot foglalni online és telefonon is lehet hozzájuk, utóbbi teszi ki az érkező ügyfeleik 90 százalékát. Gumihotel-szolgáltatás is van náluk: két telephelyükön összesen közel ezer abroncsot tárolnak el, gumit és kereket egyaránt. A tapasztalat szerint egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, cégek és magánszemélyek egyaránt. Személygépkocsi-kerék komplett szerelését 2000 forintos ártól vállalják, a gumihotel pedig garnitúránként 5000 forintos áron működik, áll a honlapjukon.

Hogyan érdemes szervizt választani?



- Vessünk egy pillantást a szerviz felszereltségére, színvonalára, a kiszolgálás minőségére, a gépek állapotára és a dolgozók tájékozottságára! Ha laikusként többet tudunk az abroncsokról, mint a műhelyben dolgozók, akkor köszönjünk el.



- Alapvetően ma már szinte minden gumisnak elérhetőek az oktatások, így a jó szervizek szakemberei információban sem szenvednek hiányt. A legtöbben igyekeznek a legjobb tanácsot adni, szezonban azonban nincs idejük a részletekre. Akit érdekelnek a részletek, és a miértek, az ne a tavaszi és őszi abroncs-csere időszak közepén forduljon a kérdéseivel a gumishoz.



- A kisebb gumisoknál előfordul, hogy nincs megfelelő eszközük az abroncsok lecseréléséhez. Kérdezzünk rá, hogy van-e megfelelő szerelőgépük, hiszen egy peres és defekttűrő abroncsot vagy egy nagyobb méretű kereket nem minden műhelyben tudnak szerelni. A légnyomás-ellenőrző rendszer – amely a műszerfalon jelzi a nem megfelelő nyomást – is speciális szakértelmet követel.



- Az éppen nem aktuális szett bértárolása: erre nincs szabály. Van, ahol meg tudják oldani, hogy a következő szezonig szakszerű körülmények között tárolják az abroncsokat, és van, ahol erre nincsenek felkészülve. A szolgáltatás ára is egyedi, sőt van, ahol ingyenes.



Most kezd elindulni a szezon, még nagyon gyerekcipőben jár. Két héten belül már masszívabb lesz, olyankor negyedóránként van autónk az előjegyzések alapján, reggel 6-tól este 6-ig. Ez körülbelül december 20-ig ki is tart

- válaszolta megkeresésünkre a Fehérvári Gumiszerviz szakembere, aki azt is elmondta, hogy a szezonra jellemző napi 50 autóból körülbelül 15-öt csinálnak meg mostanság. Akik óvatosabbak, szerinte már most felrakatják, de azok is, akik türelmetlenebbek, nem szeretnek várni, el akarják kerülni a tömeget. Gumihotel-szolgáltatást náluk is lehet igénybe venni, és úgy veszik észre, nagyon kedvelik az emberek, 10-ből 7-en használják – főleg olyanok, akik panelben élnek, nincs raktáruk, nem tudják hova eltenni a kereket, hiszen akár nagy autóval járnak, vagy kicsivel, mindenképp helyet foglal. Árlistájuk alapján gumiszerelést és centírozást már 1700 forint/keréktől vállalnak, egy garnitúra gumi tárolása 5000 forint/szezon.

