Elárulta a Lime, lesznek-e jövőre is e-rollerek a Balatonnál

Mikor született meg az ötlet, hogy máshol is elérhetőek legyenek a Lime rollerek és mikor kerültek az új helyekre pontosan?

Régóta terveztünk bővítést több város felé is, de sajnos a COVID minket se hagyott ki, így kicsit eltoltuk a tervet. Igazából utolsó pillanatban augusztusban vettük újra elő az ötletet, amikor már biztos volt mindenki itthon nyaral és ehhez szerettünk volna segítséget nyújtani. A Balaton parton, ha csak nem kocsival közlekedik az ember, nagyon sokat fog gyalogolni. A jól kiépített bicikli útvonal, a meglévő infrastruktúra pedig adott volt. Augusztus 18-án indítottuk el a szolgáltatást, egy remek csapattal a hajnali órákban kerültek ki a rollerek.

Mi ihlette a döntést? Miért érezték úgy, hogy Budapesten kívül is lenne kereslet a szolgáltatásra?

Ha jól emlékszem vissza egy péntek délután volt, amikor éppen azt terveztem, hogy leugrunk Balatonkenesére, de szállást csak Akarattyán találtunk, azt is messze a vasútállomástól. Akkor jött az ötlet, hogy talán itt sem lenne rossz rollerrel közlekedni. Talán ekkor fogalmazódott meg először az elhatározás.

Mi alapján választották ki a régiót és a településeket?

A kenesei utazás és a balatoni turisztikai desztináció népszerűsége miatt a térség nem volt kérdéses. Viszont mivel már közeledett a szezon vége, nem akartuk nagy fába vágni a fejszét, igyekeztünk közel maradni Budapesthez, hiszen az összes települést innen irányítottuk. Ezért Budapestről viszonylag könnyen megközelíthető településeket választottunk.

Milyen folyamatok előzték meg a telepítést?

Az összes Balatont kedvelő barátomat megkérdeztem ők hova mennének legszívesebben rollerrel, mire használnák. Ezek alapján is próbáltuk mérlegelni a megfelelő telepítési helyszíneket. Nagy beharangozást nem terveztünk, egy kis morzsát hintettünk el mindössze egy képpel, amin a Dunán egy "Balaton?" felirat volt olvasható. Körülbelül 4 perc alatt jöttek rá a szemfüles felhasználók a tervünkre.

Melyik településekre kerültek ki a rollerek? Milyen volt a fogadtatás?

Csopak, Paloznak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese és Balatonakarattya városokban kerültek ki a rollerek. Mindegyik városban egyszerre indult a szolgáltatás és a települések között rollerrel át lehetett menni.

Kimondottan népszerű volt a Kenese-Akarattya útvonal, vagy a Fűzfő - Almádi (Aldi) bevásárlás szempontjából.

A fogadtatás abszolút pozitív volt. Sokan itt próbálták ki először a rollert és azóta is rendszeres felhasználók Budapesten. De természetesen fordítva is igaz, aki már Budapesten többször használta, teljesen természetes volt számára a Balcsi körüli utazás is.

Mennyien használták eddig a rollereket? Mikor volt a csúcsidőszak? Arról vannak információk, hogy eltér-e a balatoni felhasználás a budapestitől valamiben?

Elsőre sokan! Túl sokan! Kb 500 rollert helyeztünk ki 7 településen ezek az első nap végére gyakorlatilag mind lemerültek, akkora volt a felhasználás.

Ami érdekes lehet, hogy a Budapesti utazások kb 8-10 percesek, addig egy balatoni út átlagosan 12-14 peces volt. Minden 3. utazás csoportos utazás volt, ami azt jelenti, hogy egy felhasználó legalább két rollert bérelt ki ugyanabban az időben.

Barátok, párok kedvelt utazási formája lett a Balatonon, legfőképpen az esti, délutáni órákban.

Kik intézték a karbantartást, begyűjtést, töltést a Balatonnál?

Alapvetően úgynevezett "Juicerekkel" dolgozunk, mondjuk úgy alvállalkozók, akik egy applikáció alapján látják mely rollereket kell beszedni és feltölteni. Ezt a módszert használjuk Budapesten is és a Balatonon is jól működött. Mivel teljesen új rollereket szereztünk be a Balatonra, így karbantartást egyáltalán nem igényeltek. Folyamatosan ellenőriztük és monitoroztuk az állapotukat, de különösebb beavatkozásra nem volt szükség.

Ha sérült rollerre bukkannának a felhasználók azt pedig az applikáción belül nagyon könnyen jelenthetik vagy a segitseg@li.me címen. Szerencsére ilyen bejelentés egyébként nem érkezett, a rollerek jól viselkedtek az első balatoni szezonjukon.

Végleges marad a balatoni szolgáltatás vagy egyértelműen szezonális tervként szerepelt?

Csak a nyári szezonra terveztük, így szeptember végén szedtük be a rollereket. Mivel jól vizsgázott a balatoni elektromos rollerezés, ezért már most várjuk a jövő évet.

Vannak esetleg további tervek, célok?

Természetesen, rengeteg. Szeretnénk több térségben, városban is elindítani a rollereket, hiszen sok helyen lenne erre az újnak számító közlekedési formára igény. Folyamatosan kapjuk a megkereséseket különböző településekről, helyszínekről, de ezzel egyelőre várunk még.

