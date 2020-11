A koronavírus miatt változik a közlekedés a vidéki városokban: erre kell készülnünk

Budapesten és több nagyvárosban is csak néhány plusz járművet tudnak forgalomba állítani a közlekedési vállalatok a kormány által előírt járatsűrítések idejére.A fővárost és a megyei jogú városok közlekedési cégeit arra kötelezik, hogy reggel 7 és 9, illetve délután 3 és este 7 óra között sűrített menetrendet dolgozzanak ki.

A közlekedési cégeknek már le kellett adniuk a sűrítési terveket, ám ha a kormányhivatalok azt nem fogadják el, akár 5 millió forintos büntetést is kiszabhatnak. Az RTL Klub híradójából kiderül: Pécsen például a mostani kapacitás összesen 3 buszjárat sűrítésére elég, de több vidéki közlekedési cég is arról számolt be, hogy kapacitásaik határán működnek. Alig van már forgalomba állítható jármű, és sofőrökből is hiány van.

A Miniszterelnökség a híradónak azt írta: azt fogják vizsgálni, hogy a ténylegesen több járat fog-e közlekedni és soron kívül döntést hoznak.

Címlapkép: Getty Images

