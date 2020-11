Fellendült a forgalom a járvány alatt: a legnépszerűbb úti célok közé került a Tisza-tó és környéke

Ahogy a portál írja, nőtt az idegenforgalmiadó-bevétel egyes településeken, rekord forgalommal büszkélkedtek a megkérdezett szállásadók és turisztikai szolgáltatók. November elején a Google tartott sajtótájékoztatót, ahol új megközelítésből mutatta be a hazai turizmusban végbement folyamatokat.

Tiszafüred és Poroszló előkelő helyen

Megvizsgáltuk az aktuális turisztikai keresési trendeket, hogy képet adjon arról, hogyan vélekednek a magyarok az utazásról és a turizmusról ezekben a példátlan időkben. Tisztán látszik a vizsgálatból, hogy belföldön előnybe kerültek a vidéki, természetközeli desztinációk. Hatalmasat nőtt az érdeklődés olyan hazai vidéki települések iránt, melyek megfelelnek eme igényeknek. Két Tisza-tó-parti település, Poroszló és Tiszafüred kiemelkedik ebből a mezőnyből. Előbbi esetében ötvennyolc, utóbbinál huszonkét százalékkal többen érdeklődtek, mint egy éve

- közölték a Google szakemberei.

Tisztán látszik a vizsgálatból, hogy belföldön előnybe kerültek a vidéki, természetközeli desztinációk. Hatalmasat nőtt az érdeklődés olyan hazai vidéki települések iránt, melyek megfelelnek eme igényeknek. A Balaton környéki települések közül Badacsonytomaj emelkedik ki a mezőnyből, de az Egerhez közeli Noszvaj sem panaszkodhat

- tették hozzá.

Megnőtt az apartmanok és kempingek népszerűsége is

A lap beszámolója szerint, a koronavírus-járvány negatív hatása leginkább a fővárosban volt érzékelhető, nagyon látványos visszaesést produkált a város.

Az adatok szerint megváltoztak a magyarok utazási szokásai. Ez nemcsak az úti célokon, a szálláshelyek típusain is meglátszik. Bár továbbra is a hotelek szolgáltatásai iránt a legnagyobb az érdeklődés, mintegy tízszázalékos növekedés figyelhető meg a vendégházak, panziók, apartmanok és kempingek esetében. Érdekes adat, hogy idén március-szep­temberben száznegyvenkét százalékkal nőtt a „szállás Tisza-tó” szóösszetételre irányuló internetes keresések száma, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tech-óriás által közölt adatokat, folyamatokat a Tisza-tó körüli szolgáltatók és szálláshely-üzemeltetők is alátámasztják, kivétel nélkül mindenhol növekedésről számolnak be

- írta meg a lap.

Idén gyakorlatilag csak belföldi vendégeink voltak, egy-két külföldi családot leszámítva. De így is minden korábbi, tavalyi és tavalyelőtti adatot felülmúlt az idei év. Egyre hosszabb időre foglalnak szállást, főként családok és baráti társaságok. Elsősorban a strandolási lehetőség, a csónaktúrák és a kerékpározás lehetősége vonzza az embereket a tóhoz

- emelte ki Járdán Éva, a tiszafüredi Szitakötő Panzió tulajdonosa.

Valóban nem volt még ilyen forgalmas évünk, mint a 2020-as

- erősítette meg Kupai Kinga, az abádszalóki Füzes Kempinget és Diana Turistaszállót üzemeltető önkormányzati cég vezetője.

Nem lehet kiemelni egyetlen szállástípust sem, nem várt ugrást tapasztaltunk mindegyik esetében. Ugyanúgy elfogytak a helyek a szállóban, mint a kempingben az apartmanházak, vagy a sátorhelyek esetében

- magyarázta.

Úgy tűnik, a belföldi turizmus nem várt erősödése akkora figyelmet irányított a Tisza-tóra, hogy minőségtől és jellegétől függetlenül idén minden szálláshely gazdára talált. Bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban a minőségi, komfortos szállásokat keresik a turisták, minél forgalmasabb időszakról beszélünk – például július és augusztus – ez annál kevésbé érvényesül

- tette hozzá a portál.

Címlapkép: Getty Images