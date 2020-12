Roham indulhat a vidéki szállodákba: hamarosan új világ jön az üzmeltetők szerint

Kormányrendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek a szálláshelyekre vonatkoznak. Általános szabály, hogy a szálláshelyen – az ott foglalkoztatottak kivétel – tilos tartózkodni. A tartózkodás ezenfelül megengedett azok számára is, azok üzleti, gazdasági, illetve oktatási tevékenység céljából érkeztek a szálláshelyre, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyeknek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók számára. De járjuk be a vidéket és nézzük meg, hogy hol, hogyan élik meg a szállodákban ezeket a korlátozásokat, szigorításokat!

Balaton

A Balaton északi partjának egyik legnagyobb szálláshelye a Club Tihany. A komplexumban akár ezer vendéget is tudnak fogadni, így ami az egyik oldalról előnynek számít, az a pandémiás helyzetben könnyedén hátránnyá is válhat. A szálláshely a korábbi évekhez hasonlóan, a tervezett menetrend szerint bezárt október végén. A korábbi években azonban szilveszterre minden alkalommal újranyitottak, hiszen az üdülőhely adott otthont az egyik népszerű évbúcsúztató televíziós műsornak, amelyre az elmúlt hét-nyolc esztendőben 700-750 vendéget vártak és fogadtak. Most azonban ezt keresztülhúzta az új koronavírus-járvány.

A szálloda gazdaságossági határa körülbelül 500 főnél van, ezért hiába van lehetőség arra, hogy üzleti célú vendégeket fogadjunk, egyszerűen nem éri meg. Úgy tervezzük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan márciusban nyitunk, bár a tavaszra tervezett, valamennyi rendezvényünket már lemondták vagy áttették egy későbbi időpontra. Most leginkább a tavasz végére és a nyár elejére vannak foglalásaink: mindenki megpróbál kivárni. Addig azonban csak egyéni vendégekben gondolkodhatunk, ami egy teljesen új felállást és gondolkodást kíván. Abban azonban biztos vagyok, hogy amint feloldják a korlátozásokat, újra vendégdömpingre lehet számítani

– mondta a HelloVidék kérdésére Károly Tamás, a Club Tihany igazgatója.

Elárulta azt is, hogy bár az idei június a korábbi évekhez hasonlóan, kissé döcögve indult, ám a július eleje már reményteljesnek bizonyult, majd a hónap második fele és az augusztus abszolút hozta a vártakat. A szálláshely bő ezer fős kapacitása többször is megtelt. A nyári csúcsforgalom azonban nem tudta mégsem kompenzálni a tavaszi, illetve az őszi kiesést, ugyanis az idei rendezvények is elmaradtak. Akadt azonban némi meglepetés.

A szeptember-október az egyéni vendégszám tekintetében az előző éveknél is magasabb volt. Az emberek talán ki akarták használni a jó időt vagy féltek az újabb lezárásoktól, de az is lehet, hogy csak egyszerűen elegük volt. Rengeteg fertőtlenítőpontot építettünk ki, átalakítottuk az éttermi rendszert és minden vendég kapott egy saját Covid-kódexet még az érkezése előtt. Szerencsés a helyzetünk, mert úgy látom, hogy vidéki szállodaként jobb helyzetben vagyunk, mint a főváros, mert jobban meg tudjuk szólítani az embereket

– mutatott rá az igazgató.

A Club Tihany szezonális foglalkoztatásban működik már 35 éve, egy lojális törzsállománnyal együtt, akiket megpróbálnak egész évben foglalkoztatni. Ez az év azonban ezt is keresztülhúzta: jóval később tudtak csak kinyitni, ezért kölcsönös megegyezéssel módosítani kellett a szerződéseket nyolcról négyórásra. Ez a felállás maradt egészen júliusig, de ekkor visszatért minden a régi kerékvágásba és nem kellett senkit elbocsátani. Most, a téli felújításban igyekeznek minden munkavállalót foglalkoztatni, ami közel 80 embert érint.

Hasonló a tapasztalat a Balaton déli partján is. A siófoki Residence Konferencia és Wellness Hotel Balaton szintén úgy döntött, hogy a pandémiás helyzet miatt nem tart nyitva.

A nyári kihasználtságunk a korábbi éveknek megfelelően 90 százalék körül mozgott. Sajnos ez a nyári csúcsforgalom csak annyiban tudja kompenzálni a tavaszi, illetve őszi kiesést, hogy jelenleg jobb helyzetben várakozunk például a budapesti sorstársainknál. A novemberi 8-án a foglalási rendszerben lévő, november 10-december 10. közötti foglalásokra kormányzati támogatás vonatkozik, maelyet a napokban lehet megpályázni. A kifizetésekre várhatóan az év végéig kerül sor. A bizonytalan helyzet miatt erre az időszakra már nem volt sok foglalásunk, és jó részük sajnos lemondásra került még a november 8-i dátum előtt. A támogatástól függetlenül feltett célunk volt, hogy minden munkatársunkat megtartsuk. Amíg a helyzet a mostaninál nem lesz rosszabb, ezt meg is tudjuk oldani

– tájékoztatta a HelloVidéket Geiger Violetta, a Residence Hotel Balaton szálloda igazgatója.

Pécs

A pécsi Palatinus Grand Hotel jelenleg is üzemel. A város egyik legrégebbi szállodása értelemszerűen turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogad. A jelenlegi vendégkört főképp a hotel úgynevezett „corporate szerződéses”, tehát a hosszú távra visszatekintő együttműködéssel bíró vállalati partnereinek munkavállalói adják. Igényük az elszállásolásra bár folyamatos, de csak néhány szobányi kapacitást képes lekötni. A pécsi szálloda szobakapacitás-kihasználtsága ezért jellemzően 5-10 százalék körül alakul.

Június közepétől egészen az augusztus 20-i hosszú hétvégéig a szokottnál érezhetően erősebb volt a belföldi kereslet a városban: Pécs – erre a rövid időre – a hosszabb ideig tartó utazások, a főnyaralás helyszínévé vált. Sokan a „túlárazott” Balaton-part, esetleg külföldi vízparti desztináció helyett érkeztek a városba, és visszajelzésük alapján általánosan pozitív élményekkel és a visszatérés ígéretével távoztak. Bizonyosságot nyert, hogy Pécs és térsége nem csak egy-két éjszakára, de hosszabb tartózkodás esetén is kellemes kikapcsolódást és tartalmas programokat kínál. A családok mellett a párban utazó fiatal felnőttek is nagyobb számban érkeztek, és átlagosan 2,3 éjszakát töltöttek el szállodánkban. Ez lényegesen hosszabb tartózkodást jelent, mint azt a korábbi években megszokhattuk. A kihasználtság elmaradt ugyan a hivatkozott balatoni példák mögött, de összességében jó nyarat zártunk: a megnövekedett egyéni szabadidős vendég-forgalom pótolni tudta a turista csoportok távolmaradását, illetve a hivatásturizmus rendezvényeinek elmaradását

– ismertette kérdésünkre Bojcsev András, a pécsi Palatinus Grand Hotel igazgatója.

A szakember szerint a tavaszi időszakot a nyár részben kárpótolta, ám a jelenleg még bizonytalan ideig érvényben lévő korlátozások okozta kiesést kompenzálni képes tartalékképzésre már nem volt elegendő. Ahogy azt az igazgató elmondta, megjósolni is nehéz, hogy december 10. után mikor tudnak ismét turista vendéget fogadni, de természetesen készen állnak az újra nyitásra: a karbantartási-, kisebb felújítási munkákat és a nagy takarítást átütemezték, hogy az év végére „újult erővel” álljanak készen az esetleges vendégfogadásra. Az elmúlt időszak tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy karácsony és szilveszter, illetve a két ünnep közötti időszak fokozott érdeklődésre tart számot.

Mindenképpen üdvözlendő, hogy a Kormány tudatos intézkedéscsomaggal reagált a turizmus szereplők jelenlegi, nehéz helyzetre. Keserédes az öröm, hiszen a november 8-ai állapotot tükröző rendelésállomány jelentőse elmarad nemcsak a tavalyi év azonos időszakának bevételeitől, de a tavaly ilyenkor meglévő rendelésállománytól is. Az ok egyszerű: a vírushelyzet alapjaiban változtatta meg a vendégek utazási döntéseinek körülményeit és foglalási szokásait. A foglalási ablak jelentősen lerövidült, egyre gyakoribbá váltak a last minute foglalások, ráadásul a Covid-hírek is közvetlen hatással voltak a napi pick-upokra. Ez végül egy nagyon alacsony novemberi időszaki rendelésállományhoz vezetett, ami „lezárás” nélkül is nehéz helyzetbe sodort volna egyes szereplőket. Véleményem az, hogy hatékonyabb segítséget jelenthetne – az egyébként vendéglátás főtevékenységet végzők esetében elérhető – adókedvezmény és bártámogatás kiterjesztése a szálláshely-szolgáltatói körre. Most és a továbbiakban is az egyik legfőbb célunk a meglévő, szakképzett munkavállalói kör megtartása – feltéve, hogy a hatékony támogatás azt a későbbiekben is lehetővé teszi

– zárta gondolatait Bojcsev András.

Zalakaros

Egy átlagos évben Zalakaros is egész évben várja a belföldi és külföldi turistákat, ez azonban idén itt is teljesen másként alakult. A HelloVidék által megkérdezett Park Inn by Radisson Zalakaros Hotel & Spa a pandémiás helyzet ellenére, a járványügyi szabályozások és intézkedések szigorú betartása mellett nyitva tart és fogad üzleti célú vendégeket.

Ez persze igazából nem sok, napi néhány szobáról beszélhetünk most. A nyári foglaltság ezzel szemben nálunk is kimagasló volt, elsősorban augusztusban. Sajnos ez azért nem tudja kompenzálni valójában a tavaszi és őszi kiesést, mivel a nyár mindig is ilyen kihasználtsággal működött, tehát az előző évhez viszonyítva nem volt magasabb. Számunkra azért meglepetést okozott, hogy a pandémiás helyzet ellenére is ekkora érdeklődést tapasztaltunk. A november 8-ig leadott foglalások száma és értéke nálunk az adott helyzetben nem volt rossz. Ám amit itt fontos figyelembe venni, hogy alapvetően mindenki kivárt és csak utolsó pillanatban foglalt, ami azt jelenti, hogy láthatóan még ennél is magasabb lett volna a foglalások száma novemberben. A másik fontos kérdés, hogy a járványhelyzet és a határzár már eleve egy csökkentett üzemelést eredményezett. A munkavállalókat azonban mi is megtartottuk

– reagált megkeresésünkre Horvát Tibor, a Park Inn by Radisson Zalakaros Hotel & Spa menedzsere.

Ahogy abban valamennyi szálláshely egyetért, sajnos azt senki nem tudja, hogy meddig áll fenn ez a helyzet. A legtöbben leginkább azzal számolnak, hogy karácsony-szilveszter időszakban talán ismét működhetnek és ez segíthet egy keveset a január-februári időszakon is.

