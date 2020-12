Ezt jó, ha tudod: így változnak a vonat- és buszmenetrendek ünnepekkor

A karácsonyi és az év végi ünnepkörhöz igazodik a vonatok és buszok közlekedési rendje. A vonatok december 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-én és 26-án az ünnepnapi, 27-én a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. December 31-én a pénteki, január elsején a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi vonatmenetrend érvényes. Módosul a Volánbuszok közlekedési rendje is az ünnepi időszakban. Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően, a megszokottnál ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. December 25-én és 26-án, karácsonykor a munkaszüneti napok beosztása szerint indulnak a járatok, szintén korlátozásokkal, elsősorban a kora hajnali órákban - áll a MÁV és a Volánbusz közös közleményében.

A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és helyjegyeket elővételben váltsák meg,

használják a jegyértékesítő automatákat 5 százalékos kedvezménnyel, vagy vegyék igénybe – 10 százalékos kedvezménnyel – az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban. A webes felület és az applikáció már közös felhasználói fiókkal használható. Az online vásárolt jegyeket ellenőrzéskor bemutathatja az utas a MÁV applikációban, de PDF formátumban is kiküldi a rendszer, így letölthető vagy akár ki is nyomtatható.

A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt december 23-án 10 órától 2021. január 3-án éjfélig vehetik igénybe.

Az InterCity vonatok az utazási igényeknek megfelelően – a lehetőségekhez képest – több kocsival közlekednek az utazási csúcsidőszakokban. Ezeken a jelentős felkészülés és a növelt kapacitás ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelnek a vonatok, ezért érdemes elővételben, utazás előtt legalább egy nappal megvenni az InterCity menet- és helyjegyeket. Az InterCity-ken kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok.

A két ünnep között munkanapokon a fővárosi elővárosi forgalomban a megszokotthoz képest kevesebb vonat indul, mert a korábbi évek tapasztalatai alapján az utasok száma jelentősen csökken ilyenkor.

December 28-tól 31-ig a Budapest–Győr, a Tatabánya–Oroszlány, a Budapest–Pusztaszabolcs és a Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonalakon hétvégi menetrend szerint járnak a vonatok. A Budapest–Esztergom vasútvonalon is hétvégi menetrend szerint járnak a vonatok lesz érvényben, de két hajnali vonat ezekben a napokban nem közlekedik, – a Nyugati pályaudvarról 2:25-kor és az Esztergomból 4:53-kor induló. Ugyancsak a jövő héten hétfőtől csütörtökig a szokásos munkanapi rendtől eltérően ritkábban közlekednek a budapesti elővárosi járatok a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Újszász–Szolnok, valamint a reggeli időszakban a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Kunszentmiklós-Tass vonalakon.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: december 22-én és 23-án a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint indulnak a járatok.

Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően, a megszokottnál ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok.

December 25-én és 26-án, karácsonykor a munkaszüneti napok beosztása szerint indulnak a járatok, szintén korlátozásokkal, elsősorban a kora hajnali órákban.

December 27-én, vasárnap munkaszüneti napnak megfelelően, míg december 28. és 31. között a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei. Felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy ezeken a napokon egyes, a tanév során a hét első munkanapjára, valamint a hét utolsó és azelőtti munkanapjára meghirdetett járatok nem közlekednek. Január 1-jén, újévkor munkaszüneti napnak megfelelő menetrend lesz érvényben. Szilveszter éjszaka és újév hajnalán egyes járatok nem vagy korlátozásokkal közlekednek.

Január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, míg 3-án, vasárnap a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok. Január 4-én, hétfőn már a megszokottak szerint, a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak. Egyes településeken a helyi járatok a fentiektől eltérően közlekedhetnek.

Az ünnepi időszakban, december 21. és január 3. között az utasok hatékonyabb és gördülékenyebb kiszolgálása érdekében a Volánbusz egyes pénztárai a megszokottól eltérően tartanak nyitva. A pénztárak ünnepi nyitvatartási ideje a társaság honlapján érhető el. A megnövekvő forgalom miatt érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, így biztosítva a helyet az utazásra, javasolják.

A 2021. év és a téli szünetet követő iskolakezdés problémamentes elindulása érdekében

a vonatokon és a helyközi buszjáratokon január 5-e helyett két nappal tovább, január 7-ig fogadják el a decemberi havi dolgozó- és tanuló bérleteket, illetve a decemberi második felére váltott félhavi bérleteket.

A téli szünet utáni iskolakezdéssel megnőnek az utazási igények, és meghosszabbodhat a várakozási idő a jegypénztáraknál január elején, így a hosszabbítással további két nap biztosított az új bérletek beszerzésére. A MÁV-START azt kéri az utasoktól, hogy a járványhelyzetben a sorban állások elkerülése érdekében vegyék igénybe a jegykiadó automatákat és a MÁV applikációt.

A közlekedési táraságok továbbra is kérik az utasokat, tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket. Ne feledjék azt sem, hogy november 11-től nemcsak a járműveken, valamint a zárt utasforgalmi terekben kell maszkot viselniük, de az állomások, megállóhelyek és megállók teljes területén is. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

