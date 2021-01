Ezt minden autósnak tudnia kell: fontos határidő jár le hétvégén, jó lesz figyelni rá

Fontos határidő közeleg: vasárnap, január 31-én éjfélig érvényesek a tavaly vásárolt éves megyei és országos autópálya matricák. A mentességek és a nagycsaládos kedvezmények megújításának szintén 2021. január 31. a határideje.

Az eddigi évek tapasztalatai alapján nagy rohamra lehet számítani az utolsó napokban, ami az ügyfélszolgálati pontokon, de akár még az elektronikus rendszerekben is fennakadásokat okozhat.

Az éves matricák ára idén inflációkövető mértékben, 3,9%-kal nőtt, szintén újdonság a mintegy 120 km-nyi új díjköteles útszakasz:

M25 - M3 és Eger összeköttetése

M4 - Pest megyei összeköttetése az M0-ás körgyűrűtől Cegléd és Abony között

M4 - Berettyóújfalu és Nagykereki között a román határig

M85 - folytatása "Sopron, kelet" csomópontig

M76 - Balatonszentgyörgyig az M7-től).

Nem mindegy, hol vesszük meg az új matricát. Érdemes tudni: ez a portál az egyetlen online felület, ahol az autósok a matrica mellé olyan díjmentes kiegészítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, amelyekkel átlagos autóhasználat mellett is több ezer forint takarítható meg évente. A felhasználók bankkártyával és átutalással is fizethetnek a matricákért, akár regisztráció nélkül is vásárolhatnak.

Fontos tudnivaló, hogy

az e-matricát minden esetben a díjköteles útra való felhajtás előtt kell megvásárolni, azonban ha az úthasználó 60 percen belül észreveszi, hogy e-matrica nélkül használja az adott utat, még megvásárolhatja az arra szóló jogosultságot, és így elkerülheti a pótdíjfizetést.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében vásárláskor, még a fizetés előtt ellenőrizni szükséges a megadott rendszámot, felségjelet, járműkategóriát és az érvényességi időt.

