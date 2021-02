Egyre súlyosabb a járványhelyzet: új intézkedéseket vezettek be Balassagyarmaton

Ahogy a portál beszámolt róla, a poszt szerint az utóbbi napokban naponta hét-nyolc új beteg érkezik, tehát már ismét többen, mint amennyien meggyógyulnak, vagy sajnálatosan meghalnak. A polgármester tájékoztatása szerint ez utóbbiak száma az utóbbi hetekben átlagban 1-2 között van.

Új fejlemény, hogy a gyermekorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt héten érzékelhető mennyiségben jelentkeztek tünettel 14 év alatti gyermekek, akikről kiderült, hogy covidosok. Tavaly tünetes pozitív eset nagyon ritkán fordult elő ebben a korcsoportban. Ez, és a kórházi adatok is azt támasztják alá, hogy a mostani mutáns vírusok okozta covid fertőzésre már nem feltétlen jellemző, hogy csak krónikus betegségekben és idős korosztályokban pusztít

– írja a polgármester.

Csach Gábor az intézményhálózatra is kitért, ahová berobbant a fertőzés.

A Játékvár óvodában bezárt a Kék, a Piros, és a Sárga csoport. A Központi óvodában bezárt a Szőlő, a Csibe, a Mackó és a Csillag csoport. A többi óvodában egyelőre csend van, de továbbra is szükség szerint tesztelünk, és ezen eredmények alapján zárunk. Az iskolák közül a Dózsa iskolában március 4-ig karanténba került az 1/A, 3/A, 7/A, 7/B és 8/A osztályok, Szabó Csaba igazgató úr pedig az elkövetkező két napra rendkívüli szünetet rendelt el. A Szent Imre keresztény iskolában a 2/a osztály és 2 covidos pedagógus van karanténban. A Kiss Árpád iskolában 4 diák covidos, itt várják a kontakt teszteredményeket. A nyírjesi MOSOLY-EGYMI-ben karanténba került az A. osztály és a Nyitnikék oviban működő gyógypedagógiai óvodai csoport. A Szabó Lőrinc iskolában 1 covidos diák és 8 karanténba helyezett van 1 tanár és 1 takarítónő mellett. A Balassiban délelőtt 2 diák és 3 pedagógus volt covidos, de itt már több megbetegedésről is hallani, teszteredményekre várunk. A Bölcsiben a Szivárvány és Pillangó csoport 1-1 szülői teszteredményére várunk. A Zeneiskolában 1 pedagógus covidos. Bezárt a Földhivatal is a covidos kollégák miatt

- írja a posztban.

A fokozódó járványhelyzet miatt a polgármester az alábbiakról intézkedett, idézzük: Ismét rendszeres szűrés az intézményhálózatban

Védőeszközök, fertőtlenítő szerek újabb beszerzése

A járvány elleni védekezések ellenőrzése, a beléptetés szigorítása, szükség esetén a home office munkaveégzés elrendelése

Az óvodák és a bölcsőde hétvégi fertőtlenítése

Kértem az intézményvezetőket az iskolákból/óvodákból/bölcsiből hiányzó gyerekek felkutatására, hogy hiányzás oka nem-e eltitkolt szülői covid-betegség, vagy covid-érintettség

Kértem a Tankerület vezetőjét, hogy amennyiben egy osztályban covidos gyermek igazolhatóan több napot eltöltött, úgy azt az osztályt azonnal zárják le, helyezzék karanténba.

Levelet írtam a megyei Kormányhivatalnak, kérve őket, hogy a 7-8. osztályokat a magas covid-fertőzés sújtotta településeken (Balassagyarmaton is) zárják be, térjenek át digitális oktatásra! Ezeknek a gyerekeknek már nem kell otthoni szülői felügyelet.

Levelet írtam a Kormányhivatalnak, hogy soron kívül teszteljék le az érintett települések óvodáiban és iskoláiban dolgozókat

Kértem a Kormányhivatalt, hogy jelezze az Operatív Törzsnek, hogy az általános iskolai és az óvodai pedagógusok oltását, legalább az ilyen településeken vegyék előre az oltási rendben, hiszen az új vírusmutánsok fertőzési és betegségi adatai már nemcsak az idős és beteg polgárokra jelentenek veszélyt. Jelenleg ezek az intézmények (a kereskedelmi üzleteken kívül) a legnagyobb gócpontjai a fertőzéseknek. Viszont általános bezárásuk ellátási gondokat okozhat az egészségügyben és más közellátásban is.

Levelet írok és kérem a város üzleteit, kereskedőit, gyógyszertárait, hogy az egyébként érvényben lévő szigorú beléptetési és fertőtlenítési szabályokat legyenek kedvesek újra szigorúan működtetni, korlátozzák a tumultust és a fertőzésveszélyt!

Kérek minden polgárt, hogy figyeljen a járványügyi védekezésre, és bármilyen betegség (akár gyengeség, fejfájás, végtagfájdalom) esetén azonnal forduljon a háziorvoshoz, és amíg nem derül ki a pontos diagnózis, ne menjen közösségbe és lehetőség szerint gyermekeit se vigye közösségbe. Ugyanígy járjon el, ha bizonyosan kontaktban volt huzamosabb ideig covid-fertőzöttel.

