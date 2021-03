Nagy fejlesztés indul hamarosan a Balatonnál: ezek a tervek

Mintegy 10 kilométernyi kerékpárút fogja összekötni Balatonberényt Vörssel, megvan a kivitelező - szúrta ki a Magyar Építők honlapján az Infostart. A közbeszerzési adatok alapján hamarosan elrajtolhat a Somogy és Zala megye határánál található Balatonberény, Balatonszentgyörgy és Vörs közötti kerékpárút építése. A fejlesztést mintegy nettó 225 millió forintból a Reaszfalt Kft. végzi el, a projektet az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatja. A terveket a fejlesztésben részt vevő Magyar Közút Nzrt. és a három település önkormányzata megbízásából a Bonum Via Kft. készítette el.

A mintegy 10 kilométernyi kerékpáros kapcsolat (kerékpárút, irányhelyes kerékpársáv, kerékpárosbarát utca) megvalósításával járó projekt célja a biztonságos feltételek megteremtésével az érintett településeken a környezetkímélő kerékpáros közlekedés elterjedésének elősegítése.

A beruházás nem csupán közlekedési célokat szolgál, hanem a turisztikai, üdülési célú kerékpározás feltételeit is egyaránt javítja a Balaton Bringakörút és a Kis-Balaton vonatkozásában.

A fejlesztés során többek között új kétirányú kerékpárutat építenek a 7501-es jelzésű holládi összekötő út nyugati - északi oldalán és a Mise út mellett Balatonszentgyörgy – Balatonberény között, annak északnyugati oldalán az úttal párhuzamosan vezetve is. Emellett már eddig is használt közutakon útirányjelző táblával, vagy belterületen kerékpáros nyomburkolati jelekkel jelölnek ki biztonságos pályát a biciklizőknek, illetve több leágazás is épül és csonka kerékpárutat is bekötnek a projektben készülő útvonalhoz.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.