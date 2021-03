Megállapodás született: így népszerűsítik Magyarország legszebb épített örökségi helyszíneit

Mint írták, a turizmus újraépítésében kiemelt szerepe lesz a két szervezet együttműködésének, hiszen a jövőben még inkább felértékelődnek a szabadtéri programok és az olyan hazai attrakciók, mint a kastélyok, várak, kastélykertek és -parkok, amelyek lehetőséget biztosítanak a családoknak a feltöltődésre.

Az MTÜ nagy hangsúlyt fektet az örökségvédelmi helyszínek bemutatására, a NÖF pedig vezető szerepet tölt be a létesítmények állapotának megőrzésében, fejlesztésében és üzemeltetésében. Koordinációjában valósulnak meg a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram fejlesztései is, melyek keretében országszerte 30 műemlék (18 kastély és 12 vár) újul meg.

A közös célok érdekében kötött megállapodást március 17-én Glázer Tamás, a NÖF ügyvezető igazgatója és Könnyid László, az MTÜ vezérigazgató-helyettese írta alá.

Az együttműködés kiterjed a belföldi és a környező országokbeli marketingkampányokra és kommunikációs aktivitásokra, melyek során a NÖF kiemelt partnerként mutatja majd be a hozzá tartozó attrakciókat roadshow-kon, kiállításokon. Közös, a hazai kastélyokat és várakat bemutató kiadvány készült, amely hamarosan elérhető lesz a Tourinform irodákban és a NÖF kezelésében lévő intézményekben. A két szervezet együttműködik a kastélyok, várak turisztikai minősítési rendszerének kidolgozásában is, illetve a NÖF nagyközönségi kommunikációját az eddigieknél is szorosabban segítik a Tourinform hálózat irodái. Ezen felül az MTÜ kezelésében lévő keszthelyi Festetics-kastély is megjelenik elfogadóhelyként a NÖF Kastélykártya-programjában

- írták.

Glázer Tamás, a NÖF ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a történelmi örökséget láthatóbbá kell tenni és be kell kapcsolni az ország turisztikai vérkeringésébe, a várak és kastélyok pozícióját meg kell erősíteni a Kárpát-medence közösségi, kulturális és turisztikai életében.

A láthatóság és versenyképesség növelésében kiemelt szerepe van a tudásmegosztásnak, a kommunikációnak és a turisztikai marketing hatékony alkalmazásának itthon és a határokon túl is, ezek alapjai a most aláírt együttműködésnek

- tette hozzá.

Könnyid László, az MTÜ vezérigazgató-helyettese szerint közös feladatuk, hogy a marketingkommunikáció segítségével minél több turista megismerje ezeket a történelmi épületeket, nemzeti emlékhelyeket, és ha már lehet utazni, fel is keresse azokat.

Kitértek arra: jelentős utazási kedv érzékelhető a történelmi épületek és a hozzájuk tartozó parkok és kertek iránt. A kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek népszerűségét mutatja, hogy 2020 júniustól a november 11-i lezárásokig folyamatosan megdőltek az egy évvel korábbi látogatószámok, az épületekben érvényben lévő szigorú létszámkorlát ellenére. Tavaly augusztusban csaknem 50 százalékkal többen keresték fel a NÖF kezelésében lévő létesítményeket, és népszerű a tavaly nyáron bevezetett, kedvezményeket és exkluzív tartalmakat biztosító Kastélykártya.

Címlapkép: Getty Images

