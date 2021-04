Korlátozásokra is lehet számítani: felszámolják az illegális hulladékot az utak mentén

A társaság hétfői közleményében felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében több helyen is kisebb-nagyobb korlátozásra lesz szükség, és kéri az autósokat, hogy az ideiglenes korlátozásoknak megfelelően közlekedjenek a munkaterületek mellett.

Mint írják, a Magyar Közút évente egy kisebb megyeszékhely kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű, illegálisan kidobott szemetet gyűjt össze az országos közutak mentén. Az átlagosan évi 10 ezer tonnányi szabálytalanul kihelyezett hulladék felszámolása mellett a társaság számos kampányszerű, országos programban vesz részt kezdeményezőként vagy csatlakozóként.

A közleményben a közútkezelő hangsúlyozta, hogy az illegális hulladék felszámolása rengeteg kapacitást von el más útüzemeltetési munkáktól. Az út menti szemét összegyűjtése és biztonságos lerakókba szállítása évente mintegy 1-1,5 milliárd forintba kerül. A Magyar Közút kéri az úthasználókat, hogy a hulladékukat ne dobálják el vagy helyezzék ki illegálisan az országos közutak mellé.

A társaság jelezte azt is, hogy a tavaszi időszakban elsősorban a téli hónapokban keletkezett burkolathibák kijavítására koncentrálnak, az elmúlt hetekben már a tartósabb, melegaszfaltos lokális javítások is elindulhattak, és csaknem 100 helyszínen a teljes körű felújításokat is elkezdhették a kivitelezők.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.