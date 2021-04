55 milliós csinosítás: három erdei szálláshelyet újított fel a Pilisi Parkerdő

A Budakeszi Arborétumban található faház, a kőhegyi Czibulka János Menedékház és a Telki közelében elhelyezkedő Anna-lak is korszerűsítő felújításokon esett át a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programnak köszönhetően - olvashatjuk a Pilisi Parkerdő sajtóközleményében.

Budakeszi Arborétum területén található romos Arborétum faház felújítását 2017-ben a Pilisi Parkerdő saját beruházásként kezdte meg, a munkálatok teljes berendezéssel együtt 2019-ben lezárultak. Az összkomfortos faház három szobával rendelkezik, ami 8 fő részére biztosít éjszakai szálláslehetőséget, valamint kapcsolódik hozzá egy fedett közösségi tér is. Az arborétum megnövekedett látogatószáma következtében egyre nagyobb az érdeklődés a közösségi tér és az éjszakai szállás iránt, így a Parkerdő a Téry Ödön Program részeként a 160 négyzetméteres szaletli fejlesztését valósította meg. Szintén a program keretében újult meg az arborétum elektromos ellátása, mivel a saját, több évtizede létesített vezeték méretezése a megnövekedett igények kielégítésére már nem volt elegendő.

Már nem sokat kell várni az Anna-lak kinyitására

Az Anna-lak és annak környezete a Budai-hegység kedvelt kirándulóhelye, Budapest és agglomerációjának lakossága, valamint Magyarország más térségeiben élők is szívesen keresik fel aktív pihenés és rekreációs célból. Az Anna-lakot Telki és Nagykovácsi között az 1900-as évek elején építették eredetileg erdészlaknak, mára azonban már kulcsos házként funkcionál. Jelentőségét növeli, hogy világhírű vadászfestőnk, a Fekete István regények illusztrátora, Csergezán Pál is ebben az épületben alkotott. Az épület a korszerűsítés előtt 10 fő számára tudott szálláslehetőséget biztosítani. A mostani fejlesztésnek köszönhetően már négy szoba alkalmas éjszakai szállásra, a pótágyazás lehetőségével pedig akár egy kisebb iskolai osztály (20-22 fő) többnapos környezeti nevelési programjának is helyszíne lehet. Az épület állapota a jelenlegi igényeknek már nem felelt meg, ezért korszerűsítették és bővítették a vizesblokkokat, a szobák bútorait felújították, az elhasználódott konyhabútort pedig lecserélték, kijavították a nyílászárókat és a kerti kiülőket, a vakolat javítása után elvégezték a festési munkálatokat is. A környezettudatosság jegyében a ház elektromos rendszerének korszerűsítését is elvégezte a Parkerdő, így a korábban aggregátorral előállított áram helyett most már az épület tetején elhelyezett napelemek biztosítják az energiaellátást.

A felújított erdei szálláshelyek a járványügyi helyzet függvényében várhatóan 2021 júniusától tudják fogadni a szállóvendégeket.

Ez lett a Kőhegyi Menedékházzal

A Kőhegyi Czibulka János Menedékházat a Pilisi Parkerdő 2014-ben újította fel teljeskörűen. Az azóta eltelt időszak alatt egyre fellendülő bakancsos turizmus hatására viszont további felújítások, korszerűsítések, beruházások váltak szükségessé.

A házban vezetékes víz kialakítására nincs lehetőség, így a vízellátást az esővíz összegyűjtésével biztosítják, több földben elhelyezett ciszterna segítségével. Innen az ívóvíz minőségű víz egy víztisztító berendezés segítségével kerülhetett az épületbe. Mivel a meglévő ciszternák a menedékház folyamatosan növekvő szükségletét, terhelését már nem tudták kiszolgálni, egy új, földbe süllyesztett 300*250*200 cm-es méretű, hermetikusan záródó ciszternát építettek, a meglévőket pedig felújították. A felújítás az épület tetejét is érintette: a kiépített napelemrendszer immár megújuló forrásból biztosítja a turistaház áramellátását.

Budapest közelségét kihasználva a menedékházhoz rengeteg, egy napos túrán részvevő kiránduló érkezik, akik szívesen fogyasztanak el itt egy kávét vagy akár egy egyszerű egytálételt. Az épületben működő konyhát egy külső nyárikonyhával egészítették ki, ami a továbbiakban a büfé kínálatának bővítését teszi lehetővé, de a városi környezetből érkező kisebb csoportoknak akár kreatív gasztronómiai programot is nyújthat. A konyha bővítése a több napra érkező, a menedékházat szálláshelyként is igénybe vevő, akár nagyobb csoportok teljeskörű étkeztetéssel történő gördülékeny ellátását is lehetővé teszi.

