Félelmekkel indul újra a belföldi turizmus: ki fogj kiszolgálni a vendégeket?

A koronavírus a legjobban a turizmus, vendéglátás ágazatot sújtotta. A bajba jutott szektort a kormány bértámogatással segítette, de ez nem volt elengedő. Sokan végleg elhagyták a szakmát, mert a túlélés miatt rákényszerültek a váltásra. A jelenlegi helyzet nem túl rózsás, mégis egy kis reménysugarat jelent a fél éve tartó sötét alagút végén. A jelenlegi kormányzati bejelentések értelmében csak azok szállhatnak meg a szálláshelyeken, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, illetve – a korábbi rendelkezéseknek megfelelően – a munkaügyben foglaló vendégek.

Elsőként Csobota-Kis Árpádot a Pearl Marketing and Management Kft ügyvezetőjét és országos szállodaüzemeltetőt kerestük fel, hogy ossza meg velünk gondolatait az újranyitással kapcsolatban. A szakember a friss Magyar Közlöny alapján elmondta, hogy a szálláshelyeket 4 millió beoltott fölött - a mai adatok alapján ez a szám már a hétvégére várható - munkavégzés céljából és szabadidős utazóknak is lehet foglalni. Előbbinél egy igazolás elegendő a foglaláshoz, utóbbinál csak az védettségi igazolvány bemutatásával lehet a szállodát igénybe venni. A szálláshelyek dolgozóinak védőmaszkot kell viselni.

A szálláshelyek teraszait bármelyik vendég használhatja, ott védőmaszk sem szükséges.

Nagyon várják a beoltottak számának emelkedését, mert abban az esetben remélhetőleg további enyhítések várhatók. A legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely a lakodalmak kapcsán elmondta, hogy „ötmillió oltás elérésekor szeretnék feloldani a tilalmat”. Ha ez bekövetkezik, akkor is vannak még nyitott kérdések a szállodák tekintetében:

Vajon mindegyik szobát lehet-e majd használni, vagy csak minden másodikat, ahogy az a Covid 1 alatt is volt?

Mikortól lehet majd 10 fő fölötti – nem esküvős - rendezvényeket tartani?

1. Munkaerő kérdése:

Vajon visszatérnek-e a szállodákba a korábban ott dolgozó szakemberek? Az elmúlt 1 évben sokan elmentek más munkaterületekre és megízlelték a nyugodt munkahely előnyeit, a "normál munkarendet", hétfőtől péntekig, 8-16 óráig. "Sajnos sok kolléga csalódott a szakmában, mert ezt a járvány bezárásra ítélte" - emelte ki Csobota-Kis Árpád.

2. Munkatempó, munkarend:

Amennyiben lesznek dolgozók, ők mennyire fognak tudni a megnövekvő vendég igényekre "felpörögni"?

3. Az utazók mindent (is) fognak kérni, mindezt pedig azonnal:

Utazói oldalon - teljesen jogosan - meglesz az igény az összes szolgáltatásra, mert azt fogják mondani: „Eddig otthon voltam, most utazni akarok és mindent egyszerre szeretnék.” Egyik oldalon sok a kérdőjel, másik oldalon a megnövekedett vendégigények.

4. Beszállítók mennyire fogják tudni kielégíteni a megrendeléseket?

Ha van egy nagyobb tételes étlap, akkor a beszállító tudja-e azonnal biztosítani az ételek elkészítéséhez szükséges hozzávalókat?

Összegezve a jelenlegi helyzetet, a szállodák nyitását:

Valószínű a legtöbb szálloda csökkentett szolgáltatásokkal, kisebb munkaerő létszámmal fog indulni és a multifunkcionális feladatkörök lesznek a jellemzőek, amikor egy munkavállaló több munkakört fog ellátni. A menedzsmentnek és a tulajdonosnak is be kell(ene) majd állni dolgozni, mert nagy lesz a nyomás, hiszen ennyi idő alatt nem lehet automatizálni.

Az osztrák síszállásokon sokszor tapasztalható üzemeltetési modell jelenhet meg itthon is, ahol a szállodatulajdonos család tagjai is beállnak dolgozni. Az biztos, hogy a vendégek nagyon utazni akarnak, de kérdéses, hogy lesz-e elég szabadság és pénz?

Rengeteg SZÉP kártya összeg maradt bent, így valószínű a pénz nem lesz annyira akadály. A védettségi igazolványhoz kötött szobafoglalások miatt - amivel az utazók nagy része, a szállóvendégek és a dolgozók egészségvédelme miatt teljesen jogosan egyetért – azonban van pár hangos ellenző. A szállodák várhatóan árakat fognak emelni az elmaradt bevételek és a Covid alatt megnövekedett kiadások miatt.

Következőként a Radisson nemzetközi szállodalánchoz tartozó zalakarosi Park Inn by Radisson Zalakaros Hotel & Spa igazgatóját, Horváth Tibort kerestük fel. Horváth Tibortól megtudtuk, hogy 4 éve nyitották meg szállodájukat, de a zárás időszaka alatt javítási munkálatokat hajtottak végre. A tervezett nyitás előtt még fertőtlenítik és kitakarítják a szobákat.

Mindent megtesznek azért, hogy maximális biztonsággal fogadják a vendégeket. Felfrissítik azokat a protokollokat, amelyek a Radisson nemzetközi láncból adódóan előírás, mellette a magyar szabályokat is figyelembe veszik: kézfertőtlenítő állomásokat helyeznek ki minden emeleten, az étterem bejáratnál, a pultokon és mindenhol, ahova a vendég betérhet.

A maszk kötelező lesz a kollégáknak. Jelenleg is nyitva tudnak lenni, mert üzleti útra érkezőket fogadhatnak, de frissítő tréningeket fognak még tartani, hogy ne akkor kelljen, amikor a vendégek tényleg itt vannak. Igyekeztek megtartani a dolgozókat, a nyitáshoz a létszám megvan. Ami gondot fog okozni, az a nyár, mert a főszezonuk. Arra számít nehéz lesz munkaerőt találni, mert sokan elmentek a szakmából és nem térnek vissza, mert biztosabb munkahelyet talált.

A másik gond a bérigények lesznek, amit elsősorban a Balaton menti szállodák és éttermek fognak megérezni elsőkörben

- tette hozzá Horváth Tibor.

A zamárdi Bohém Birtoknál Szente Andrea és munkatársai a kényszerszünetet felújításra fordították, jelenleg épp játszóteret építenek. Arra számítanak, hogy a Balaton nyáron tele lesz. Nagyon sok pénz maradt a SZÉP kártyákon, amit a vendégek fel fognak használni. Hétvégente rendezvényeik vannak, bíznak benne, hogy meg tudják tartani. Az áraikat nem emelték fel.

Nem szeretnének senkit diszkriminálni, főleg a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőket, ezért a belső tereiket nem nyitják meg a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára sem. Szálláshelyükön továbbra is szeretettel várják a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező oktatási és üzleti céllal érkező vendégeket is.

Szabó Bálint vendéglátásvezetőtől megtudtuk, hogy jelenleg sokat dolgoznak azért, hogy a megmaradt személyzeti állomány biztosítva legyen az újranyitáshoz. Vezetőként célja, hogy meglévő kollégáit felkészítse a vendégfogadásra, mert november óta eltelt sok idő. Nagyon fontos a szellemi felkészülés, pld.: vendégek fogadásának átbeszélése, étlapok, itallapok tartalmának felelevenítése. Az újranyitásnál valami újjal kell készülni a vendégek részére, érezzék azt, hogy nem tétlenül telt az elmúlt fél év. Fontos, hogy azt lássák nem a sebeiket nyalogatták, hanem készültek az újranyitásra.

A szállodáknál ahol vezetőként dolgozik, első lépés a vendégtér felkészítése a vendégek fogadására. Átrendezték a vendégteret, mely során figyelembe vették az új előírásokat a COVID-dal kapcsolatosan. Átrendezés után egy nagytakarítás vette kezdetét, ahol a padlótól a plafonig mindent kitakarítottak és fertőtlenítettek. A következő feladat a hátsó rész (back office) rendbetétele. Raktárak átnézése, eszközök ellenőrzése, felmérése. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, megtervezik a pótlást/beszerzést.

A vendéglátós kollégák száma várhatóan csökkenni fog. Nagyon sokan elmentek a szakmából, fix munkaidőben dolgozni fix bejelentett fizetésért. A meglévő munkatársak csökkenése esetén azonban a minőségi kiszolgálást ugyan úgy biztosítani kell akár gépesítéssel, akár átszervezéssel (új munkakör kialakítása) is. Versenyhelyzet fog kialakulni a megmaradt vendéglátós munkaerőért. Egy okos vendéglátós úgy tervezi meg a mostani nyári szezonját, hogy szeptemberben lehetséges a 4. hullám, a hozzá tartozó korlátozásokkal, lezárásokkal.

A badacsonyi Bacchus Apartman - Borbarlang Vinotékát vezető Tompos Zsolt és családja 5 apartmant üzemeltetnek a Badacsonyban, de tavaly november óta sajnos zárva voltak. Üzleti útra érkezőket ugyan fogadhattak volna, de egyrészt nem nagyon kerestek ilyen célból szállást, másrészt pedig más feladatuk adódott. A Kisfaludy Program magánszálláshelyeknek szóló pályázatán lehetőségük volt indulni, az elnyert összegből a lezárás idejében valósították meg a tervezett fejlesztéseket. A pandémia alatt bőven volt idejük, így más, korábban elmaradt, saját erős fejlesztéseken, felújításokon is dolgoztak.

Úgy tapasztalják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a vendégek részéről, mindenki nagyon szeretne már kimozdulni, utazgatni. Azt sejtették, hogy áprilisban még nem nyithatnak, de most nagyon örülnek, hogy a napokban megnyílik a lehetőség a szabadidős céllal érkező vendégek fogadására is. Részükről felkészülten várják a szállóvendégeket, készen állnak a nyitásra, a közösségi média felületeiken is azt igyekeznek kommunikálni, hogy ott vannak, és várják őket.

Mindig szívesen adnak információkat. Eddig főleg a szállás, a település, a helyi programok, látványosságok és szolgáltatások felől érdeklődtek. Most pedig leginkább az foglalkoztatja a vendégeket, hogy milyen feltételekkel lehet szállást foglalni, tényleg kötelező-e a védettségi igazolvány megléte. A nyárra egyébként már nagyon sok a szálláskeresés és többnyire hosszabb időre, ebből úgy tűnik, hogy idén főleg belföldön terveznek nyaralni a magyarok.

Remélik, ezt a megnövekedett érdeklődést jól tudják majd kezelni. A sok, bevétel nélküli hónap miatt nagyon kell figyelniük a költségekre, így nem terveznek új munkatársakat felvenni. A vendégek távozását és érkezését próbálják a legideálisabban beosztani, így talán maguk is meg tudják oldani a takarítást és más, vendég körüli teendőket.

Az inárcsi Bagolyvár Étterem – Vendégháznál Mihucz Péterné tulajdonos és kollégái felkészültek a teljes újranyitásra. Jelen pillanatban is vannak üzleti utazóik, így a Covid alatt nem zártak be. Nem lesz számukra gond a felpörgés. Több dolgot felújítottak, karbantartottak, új étlapot vezettek be. Kisebb és közepes beruházások, megújítások történtek a Vendégházban.

A cserszegtomaji Idill Hotelnél Macsók László tulajdonos és kollégái a zárás ideje alatt 7 új szobát építenek a főépületben, ennek a munkálatai zajlanak. A június eleji nyitásra a szálloda az összes szolgáltatását nyújtani fogja a vendégeknek: a szállásszolgáltatás mellet az éttermi és wellness szolgáltatásokat. Korábban is volt egy kezdeményezés arra, hogy kompletten felnőttbarát szállodává váljanak, ez most megtörtént. Új csomagokkal és szolgáltatások kialakításával készülnek a vendégek érkezésére. A tulajdonosok - egy szálloda menedzsmenttel foglalkozó cég bevonásával - új alapokra helyezték a szakmai munkát.

Címlapkép: Getty Images