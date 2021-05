Újabb szakaszon tekerhetünk Szabolcsban: kibővítik a záhonyi kerékpárút-hálózatot

A szon.hu beszámolója szerint Helmeczi Lászlótól, a város polgármester arról számolt be, hogy már elkészültek a tervek, kiválasztották a kivitelezőt is, valamint a kerékpárút nyomvonalán eltávolították azokat a fákat, amelyek vagy betegek voltak, vagy az utat veszélyeztették. A polgármester azt is elárulta, hogy, a kivitelezés várhatóan idén júliusban kezdődik.

Címlapkép: Getty Images