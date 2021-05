Hálásak a megfeszített munkájukért: így köszönik meg a mentősöknek

Napi száznál is több esetben riasztották az év eleje óta a Zala megyei mentőket, többségében a koronavírus-járványhoz köthető esetekhez. Ezekből az adatokból is jól látszik, hogy a pandémia időszakában megnövekedett terhelés súlyosan érintette a mentősöket, akiknek a munkáját szállás- és wellnessutalványokkal, valamint kedvezményes üdülési lehetőséggel köszönte meg a legnagyobb hévízi szálloda.

Napi 100-120, többségében koronavírus-járványhoz köthető esethez riasztották a Zala megyei mentőket az év eleje óta.

A tíz állomásról induló mentősöket az elmúlt évben megnövekedett fizikai és mentális terhelés súlyosan érintette, és a helyzetet nehezítette, hogy a dolgozók megóvására létrehozott mentesítő zónák, valamint a szükséges fertőtlenítés még tovább növelték a feladatokkal töltött időt. A nehézségek ellenére sikerült jól helytállni, ami a kollégák fegyelmezettségének és csapatmunkájának köszönhető.

A mentősök munkáját szállás- és wellnessutalványokkal köszönte meg a legnagyobb hévízi szálloda, a NaturMed Hotel Carbona. Müller-Pápai Zsuzsa vezérigazgató elmondta, hogy a szálloda mindenképpen szerette volna meghálálni a mentősök áldozatos munkáját, hiszen számíthatnak rájuk, tőlük kapnak segítséget a mindennapokban. Emellett az egészségügyben dolgozók szélesebb körére is gondoltak: kedvezményes üdülési lehetőséget ajánlanak fel az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara munkatársainak és családtagjaiknak. Dr. Lórántfy Mária, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének igazgatója kiemelte: fontos, hogy a nehéz időszakot követően a kollégák ki tudják pihenni a fizikai és lelki megterheléseket, így nagy örömmel fogadták a szálloda felajánlását. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is köszönetét fejezte ki, és hangsúlyozta: az elmúlt időszak a mentőket eddig soha nem látott kihívások elé állította, és a bajtársaktól hősies helytállást követelt. Ugyanakkor bízik benne, hogy ezután a mentőszolgálat munkatársai számára is egyre több lehetőség nyílhat pihenésre és regenerálódásra.

Címlapkép: Getty Images