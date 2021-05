Hoppá: hamarosan búcsút inthetünk az ingyenes parkolásnak a közterületeken

Javul a járványhelyzet, ezért egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás a magyar közterületeken, és visszaáll a korábbi rend, vagyis ismét fizetni kell a várakozásért – írja a Magyar Nemzet.

A koronavírus-járvány első hullámában, a javuló adatok miatt 2020. július és november között már egyszer megszűnt a veszélyhelyzet. Ezzel együtt az ingyenes közterületi parkolás lehetősége is, amelyet a pandémia harmadik hulláma miatt, 2020 novemberétől azonban ismét bevezettek, és ez azóta is tart.

Ellenzéki városvezetők már régóta sürgetik, hogy a kormány szüntesse meg az ingyenes parkolást, mivel az hatalmas bevételkiesést okoz az önkormányzatoknak, és parkolóhelyeket is nehéz emiatt találni. De nemcsak ellenzékiek voltak elégedetlenek - írja a HVG, hanem például Székesfehérvár fideszes vezetője, Cser-Palkovics András is, aki azért sürgette a helyzet változtatását, mert a város havonta 20-30 millió forinttól esik el miatta, de hasonló véleményen volt a szintén kormánypárti kaposvári polgármester, Szita Károly is.

