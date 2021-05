Kimozdulnál a pünkösdi hosszú hétvégén? Kihagyhatatlan programok várnak vidéken

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke szerint a vidéki szállodákban 70-80 százalék közötti foglaltság várható pünkösdkor az előfoglalások adatai alapján. Mint mondta, folyamatosan van érdeklődés, foglalnak is a vendégek, teltház azonban nem lesz. Hozzátette, hogy a háromnapos hétvégéig ez nem fog változni jelentősen, bár bíznak abban, hogy még többen terveznek utazást. Ugyan sokakat visszatart, hogy bár az oltást megkapták, még nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, ami szükséges a szállodai tartózkodáshoz.

Mire számíthat, aki szabadtéri programra vágyik?

A járványhelyzet alatt egyre népszerűbbek lettek a belföldi utazások, egyre többen indultak el felfedezni hazánk rejtett szépségeit. Azok, akik a pünkösdi hétvégén sem akarnak otthon maradni, vágynak a szabadtéri kikapcsolódásra, most összegyűjtöttünk néhány érdekesebb programot a teljesség igénye nélkül.

Várnak a nemzeti parkok

Romantikus csillagles, baráti kerekezés, kalandos vízitúra, orchideakeresés, vagy madárhangverseny - ilyen változatos kínálattal várja az érdeklődőket Magyarország tíz nemzeti parkja. A nyár közeledtével biztonságos és megfizethető programok közül válogathatnak a látogatók

- közölte az Agrárminisztérium (AM).

Az igazgatóságok ökoturisztikai létesítményei és programjai minden korosztály számára kínálnak tartalmas kikapcsolódást. Nem kell hosszú bakancsos túrára indulni ahhoz, hogy feltöltődjünk a természetben, már egy 30-60 perces program is igazi felüdülést nyújt hazánk nemzeti parkjaiban.

Az érdeklődők részt vehetnek például történelmi bunkertúrán, vagy Gerecse hegylábi ürgészésen, tiszai hajóskapitányok lehetnek, jelentkezhetnek misztikus mocsárjáró túrára, vagy a gyógyteákhoz illő gyógynövényekről szerezhetnek hasznos ismereteket. Aki még nem hallott a lappantyúról vagy méhészmadárról, a nemzeti parki túrákon akár aranysakálok vonyítása közben ismerheti meg őket. Emellett az igazgatóságok a pünkösdi hosszú hétvégére (május 22-24.) is színes programokkal készülnek.

Hajókázz a Balatonon

Pünkösdkor sétahajók indulnak a keszthelyi hajókikötőből. A kellemes sétahajózás során megcsodálhatja a gyönyörű balatoni panorámát. De indul hajókirándulás Balatonlelléről, Siófokról, Balatonfüredről, Balatonföldvárról is. Az egy órás hajóút során megcsodálhatjuk a Balaron szépségeit, látványosságait. Minden kikötőben pontos információt adnak a pontos indulásról és a jegyárakról.

A fürdők is kitárták a kapukat

Megnyitott a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő és a Hungarospa fürdőkomplexuma is, a pünkösdi hosszú hétvégén várják vendégeinket egy kellemes kikapcsolódásra.

Kinyitott a Lepence Spa fürdőközpont is, ahol nem csak csobbanhatunk, de falatozhatunk is. A Duna Étterem bőséges és ízletes kulináris választékát kóstolhatjuk végig, valamint igénybe vehetjük a wellness részleget is.

Élvezhetjük a hétvégét Gyopárosfürdőn a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdőben. Az ünnepi hétvégén a fürdő alábbi egységei várják a látogatókat: fedett gyógymedence, kültéri gyógymedence, szaunapark, wellness masszázs, élményfürdő terasz medencék, élményfürdő zöld csúszda (kültéri), csónak- és vízibicikli-kölcsönzés, Termál Park Kemping (Parkfürdő kemping).

Hatalmas buli várható Siófokon is, ahol ismét beindul a nyári szezon. A Pünkösdi hosszú hétvégén elstartol a Plázs Siófok 6. szezonja! A nyitóhétvégén három napon keresztül a Rise FM dj-i szolgáltatják a zenét a lazuláshoz, ám ezúttal a buli helyett a töltődésé lesz a főszerep. A Siófoki Nagystrandra nem kell védettségi igazolvány és az oda megváltott belépőjeggyel a Plázs továbbra is ingyenesen látogatható.

Ezt ajánlott észben tartani! Mielőtt elindulnánk valamelyik fürdőbe, érdemes utána járni annak, milyen szabályok mellett vehetjük igénybe a szolgáltatásokat. Hiszen a jelenleg hatályos 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet értelmében a szolgáltatásokat 18 év felett védettségi igazolvánnyal lehet igénybe venni, mely személyi igazolvánnyal együtt érvényes. A 18 év alattiak kísérővel védettségi igazolvány nélkül is beléphetnek.

A természet szerelmeseinek

Május közepén újra elindulnak a Györgytea gyógynövénytúrái Bükkszentkereszten. A tapasztalt túravezetők mindenkit szeretettel várnak, akik bővíteni szeretnék ismereteiket a gyógynövények gazdag világáról. A részvétel 6 éves kor alatt továbbra is ingyenes, illetve 6-14 éves kor között félárú gyerekjegyet kínálnak a szervezők. Az egynapos túrán a résztvevők megnézhetik Gyuri bácsi új gyógynövénykertjét, utána pedig egy rövid sétát tehetnek Bükkszentkereszt festői szépségű környékén.

A Budakeszi Arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területe. Kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt a kirándulni vágyóknak. Évszakonként több szervezett programmal is várják a látogatókat. A fedett tűzrakóhely kiváló helyszíne lehet születésnapi rendezvényeknek, osztálytalálkozóknak, csapatépítő tréningeknek.

Izgalmak a kalandparkokban

Eplényben jó időben a Kaland Hegy és az Eplényi Libegő várja a látogatókat. A libegő felvisz az Ámos-hegy csúcsára, ahol az Ámos-hegyi kilátóból csodálatos panoráma nyílik és egy mezítlábas ösvény is tálalható. Eplény nyáron a családoké, ezért érdemes kilátogatni és felfedezni a hely adta lehetőségeket.

Programok várnak Lillafüreden is. Töltsd a hétvégét családi libegőzéssel a Lillafüredi Sport és Kalandparkban és a Libegőn. Egész évben változatos programokkal várják látogatókat a jeles napokon és a hétvégéken is. A tartalmas kikapcsolódás megannyi formáját megtalálod sport- és kalandparkban. Ha bátor vagy azért, ha csak most barátkozol a számodra még ismeretlennel, akkor azért!

A Pünkösdi hosszú hétvégén látogass el családoddal a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparkba, ahol rengeteg kaland és élmény várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Magas-hegy csúcsán lévő kilátóból szép panoráma tárul elénk, a hegyek, Sátoraljaújhely városa, Hegyalja, a Bodrogköz és Szlovákia felé. Innen gyalogosan érhető el a Világörökség magterülete, az Ungvári Pincék. A kilátó megközelíthető gyalog, libegővel vagy a kalandtúra pályán keresztül. Emellett az extrém programok szerelmesei sem unatkoznak majd: a Szár-hegy és Magas-hegy közötti 1036 métert nem csak üvegpanorámás zárt kabinban lehet megtenni. A kabinokban utazók a panoráma ablakokon kitekintve egy párhuzamos kötélzetet láthatnak (ez a "Sólyom"), melyen az extrém kalandra vágyók 80 km/órás sebességgel egy átcsúszó kötélpályán is megtehetik a csaknem másfél km-es távot! Az extrém kötélpálya hazánkban szintén egyedülálló, Európában egyelőre csak az alpesi területek ismert.

Történelmi látnivalók

Felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt a pünkösdi hosszú hétvégén a Siklósi Várban. Változatos programok, tartalmas kiállítások, Játékország, Bormúzeum és Vinotéka, Panoráma terasz, Kanizsai Dorottya rózsakertje, Illatszertár, Udvari sütöde, Szabóság, és sok-sok minden más. Érdemes ellátogatni Magyarország egyik legszebb, legépebb épített örökségébe is.

A Pünkösdi hétvégén is érdemes ellátogatni Gyulára. A vár és a kastély környéke is mindig kínál érdekességet az arra járóknak. Várhatóan a Gyulai Várfürdő is megnyitja kapuit pünkösdkor.

A Gödöllői Királyi Kastély sok izgalmas attrakcióval és különleges programmal várja az érdeklődőket a Pünkösdi hosszú hétvégén 2021. május 22-24. között. 11.30 és 14.30-kor vezetett parkséták indulnak a kastélyban. A botanikus ritkaságok mellett a parkot is érdemes szemügyre venni.

Fedezd fel a történelmet Regécen, várnak minden kalandort, akik Pünkösd ünnepén is úgy döntenek, belevetnék magukat hazánk múltjának megismerésébe. Izgalmas programok a megidézett múltban, amit ez az újjáépült REG-ÉLŐ Vár nyújthat.

Népszerű városok, kedvelt programok

Olyan nincs, ami itt nincs - szól a felhívás. Márciustól minden hónap második és negyedik vasárnapján reggel 7-től várja a vevőket és az eladókat a régiségvásár Debrecenben. Helye a Debreceni TESCO Extra Áruház kijelölt parkolója. A régiségvásáron kizárólag régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök kerülhetnek árusításra. A megszokott pénzérmék, medálok, fegyverek és bútorok mellett antikváriusok is kínálják nem is oly régi könyveiket. Porcelán étkészletet, festményeket és családi ezüstöt is bőven lehet itt találni. A kínálat változatos, sokszínű. Új áruknak a régiségvásár nem biztosít helyet.

Ha pünkösd, akkor virágok. Sokéves szép hagyomány a pünkösdi hétvégén, hogy a belváros virágdíszbe öltözik. A megszokott helyszíneken fedezhetjük fel a fehérvári virágosok szebbnél szebb virágkompozícióit.

Pünkösd az Élménybirtokon! Egy újabb, nagyszerű családi kalandban lehet részetek ott, ahol megelevenedik a történelem. Egy századokon átívelő utazásra hívnak minket a szervezők. Igazi középkori játszótérrel várják a gyerekeket, vár alakú akadálypálya mászókával és mászófallal, hintákkal, csúszdákkal. Az Élménybirtok Főterén található középkori játszótér– vár alakú akadálypálya mászókával, mászófallal, hintával, csúszdákkal. A gyermekjátszótéren az aprónép és rokonsága teheti próbára ügyességét és erősségét. Nagyszerű aktív kikapcsolódást biztosító program kis- és nagy gyerekeknek egyaránt.

Matador Rallycross Fesztivál a Pünkösdi hétvégén, 2021.május 22-24. között a máriapócsi Rabócsiringen. A Matador RX Fesztivál rendkívül izgalmas versenyt tartogat, hiszen ez a futam a Közép-Európa Zóna Bajnokság (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Magyarország) nyitófutama is, valamint Magyarországon az első verseny, amelyen több mint 130 versenyző áll rajthoz és nézők előtt kerül megrendezésre! Brutális összecsapás közeledik, nem várt fordulatok a 14 fős SuperCarsban!

Ebben az évben sem készülhetnek rendezvénnyel Pünkösdkor, de a híres palóc vendégszeretettel várunak mindenkit Hollókőn ezután is! Az Ófaluban Pünkösd vasárnap és Pünkösd hétfőn termelői piac várja a látogatókat. A környék őstermelői árusítják finomságaikat: szörpöt, mézet, füstölt húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves termékeket és egyedi kékfestő ruhák is színesítik majd a piac kínálatát. A faluba érkező vendégek a már megnyitott kézműves portákon, ajándékboltokban, a vendéglátóhelyeken, éttermekben és szabadtéri helyszíneken találkozhatnak a díszes Hollókői Népviselettel, illetve azok hétköznapi változataival is. Természetesen nem hagyhatóak ki a tipikusan palóc finomságok sem, amit Hollókő három éttermében és a négycsillagos szállodákban más-más stílusban próbálhatnak ki.

Címlapkép: Getty Images