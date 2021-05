Rég erre vártunk: megszépülve várja a látogatókat a gyönyörű vidéki kastély

Május 26-án megnyitja kapuit a látogatók előtt a megújult tatai Esterházy-kastély: keddtől-vasárnapig, 10-től 18 óráig lesz látogatható az épület. A kiállítások bejárására tárlatvezetéssel nyílik lehetőség, amelyek minden egész órában indulnak majd. A kastély főépülete, díszudvara és parkja rendezvényhelyszínként is funkcionál majd, és az épületben egy elegáns kávézót is kialakítottak.

A kastély felújítása 2018-ban kezdődött meg, a kivitelezési munkálatokat a Laterex Építő Zrt., a Primofor Kft. és a B&G Építő Kft. konzorciuma végezte el. Az uniós közbeszerzési adatok szerint a 18. század végén felépült épületegyüttes restaurációja mintegy 1,59 milliárd forintból valósult meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatásával, írja a magyarepitok.hu.

A projektben a kastély főépületén, és az annak közelében található Kiskastély déli szárnyán, illetve a több mint 16 ezer négyzetméteres kastélyparkban végeztek el felújítási és kertrendezési munkálatokat.

Megújultak a fedélszerkezetek és tetőhéjazatok, a hőszigetelés és a nedvesség elleni szigetelés, helyreállították a homlokzati nyílászárókat és a megmaradt barokk ablakszárnyakat, korszerűsítették az épületgépészeti rendszereket, a földszinten padlófűtést, az emeleten pedig konvektív fűtést alakítottak ki.

A kastély restarurációja által érintett épületrészek hasznos alapterülete 2820 négyzetméter.

Korhű szobák

A látogatókat a Béke-szigete elnevezésű élményalapú tárlattal várják majd, a kastély korhűen berendezett szobáiban és kiállítótereiben többek között megismerhetjük az Esterházy család történetét is, megtudhatjuk, hogyan és mikor épült fel a kastély, mi történt vele az évszázadok alatt. A kastély falai között zajlott, nevezetes diplomáciai eseményekbe és uralkodói látogatásokba is bepillantást kapunk: többek között I. Ferenc, Ferenc József, II. Vilmos német császár és IV. Károly is látogatást tett itt.

A tárlatvezetés során a látogatók bejárják a könyvtárszobát, a grófi és a grófnői lakosztályokat, a gyerekek játszószobáit, sőt a kastély épen megmaradt két fürdőszobáját is. A kastélyhoz egyébként kocsiszín és istállók is tartoztak, valamint saját színháza is volt. Mindemellett a helyreállított kápolna is megtekinthető lesz, ahol ma is látható az eredeti, 200 éves oltár.

