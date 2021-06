Több száz milliós beruházás: mutatjuk, hogyan újul meg Szeged belvárosa

Ahogy arról Magyar Építők beszámolt, a fejlesztések Szeged történelmi belvárosának fontos közlekedési útvonalait érintik, melyben megújul az Oskola utca, a Híd utca és a Stefánia, továbbá a belvárosban több helyen forgalomtechnikai korrekciókat is bevezetnek.

A nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő Délút Építő és Bányászati Kft. a kivitelezést közel nettó 949 millió forintos összegből végzi el. Mint írják a projekt legfőbb célja a belvárosi közlekedés fejlesztése, a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítése, de emellett a belváros több helyszínén is olyan forgalomtechnikai beavatkozások készülnek majd, melyekkel a parkolóhelyek száma is növekszik. Az Oskola utcán és a Stefánián biztonságosabbá válik a kerékpárosok közlekedése, a Belvárosi híd lábánál található csomópont és annak forgalomirányítása teljes egészében megújul.

Korszerűvé válik a belvárosi közlekedés

A felújítás során az Oskola és a Stefánia utcán az útburkolatok és a szegélyek mellett a járdák is megújulnak, ahol klinker burkolatok kerülnek kiépítésre, mely Szeged belvárosában több helyen is megtalálható. Az Oskola utca – Stefánia útvonalon mindemellett az ivóvízvezeték-rendszer is megújul.

A kivitelező információi szerint a projekt eredményeként úgy válik korszerűvé a belváros közlekedése, hogy közben minden közlekedési mód (személygépjármű, kerékpár, közösségi közlekedés, gyalogosok) igényeit maximálisan figyelembe veszik, továbbá a város építészeti arculatába illő útszakaszokat alakítanak ki.

Egyedi tervezésű elemeket is felhasználnak

Cégünk generálkivitelezőként vesz részt a projektben, viszont a különböző közmű szakági munkákhoz, valamint a forgalomszabályozás kiépítésének munkálataihoz alvállalkozók bevonására lesz szükség

- nyilatkozta Balog Péter a Délút Kft. projektmérnöke.

A projekt legfontosabb eleme az Oskola utca – Híd utca – Stefánia utca, így a munkák Szeged belvárosának jelentős részét lefedik. Emellett a forgalomtechnikai beavatkozások érintik a belváros „nagykörúton” belüli részének különböző helyszíneit

- tette hozzá.

A projekt terv szerint 2022 júniusáig tart, ezen belül az Oskola utcához köthető munkákat már idén el kell készíteniük a szakembereknek.

Különleges kihívást jelent a szűk belvárosi keresztmetszet, amely egyébként nagy közúti forgalommal is párosul. Az Oskola utca – Stefánia tengely pedig az ország egyik legforgalmasabb kerékpáros útvonala

– nyilatkozta Balog Péter.

Az Oskola utca tele van történelmi jelentőségű épületekkel, ilyen környezetben faltól falig fog megújulni. Ugyanitt a szegélyeket, illetve a klinker burkolat mellett használt térkőburkolati elemeket egyedileg tervezték meg és egyedileg kell majd legyártani is

– emelte ki a szakember.

Címlapkép: Getty Images