Egyre több a medveészlelés Nógrádban: ezeken a településeken bukkantak már fel

Ahogy a polgármester írja, az észlelések a következő településen történtek: Mátraverebély, Kányás, Szúpatak, Bükkvölgy, Csente és a két legfrissebb Maconka és a Szilas.

A város vezetője szerint meg kell tanulnunk az állatokkal együtt élni, hiszen mást nem tehetünk. Emellett megosztott egy összegzést is, mely tartalmazza a legfőbb viselkedési szabályokat medvével történő találkozás esetére, ezt mindenki megtalálja a Bükki Nemzeti Park ide vonatkozó írásaiban.

Amire viszont felhívnám a figyelmet, hogy a medve ok nélkül nem bánt, elmenekül az ember elől! Arra ügyeljünk, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy menekülésének egyetlen útja a támadás legyen. Külterületeken ne engedjük kutyáinkat szabadon, ne tudja a medvét támadni. Ne próbáljunk egy fénykép kedvéért a bocsok közelébe menni. Hagyjuk őket békén, vonuljunk el onnan csendesen! Az észlelések közvetlen közelében a vadásztársaságok figyelmeztetik az ott élő lakosokat, bár azt tudni kell, hogy egy medve naponta akár több tíz kilométert is megtehet és már valószínűleg a következő nap sem jelent rájuk veszélyt. Fokozott körültekintés és óvatosság persze nem árt, de pánikra semmi ok

- hívta fel a figyelmet posztjában a polgármester.

